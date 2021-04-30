Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hem ailesini hem de yetiştiği kulübü gururlandırıyor - Son Dakika

Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hem ailesini hem de yetiştiği kulübü gururlandırıyor

30.04.2021 11:27
Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hem ailesini hem de yetiştiği kulübü gururlandırıyor, System.String[]

Galatasaray'da forma giyen genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği performans, hem ailesini hem de altyapıdayken formasını giydiği Hisareynspor'u gururlandırıyor.

Galatasaray'da forma giyen genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği performans, hem ailesini hem de altyapıdayken formasını giydiği Hisareyn spor'u gururlandırıyor.

Gölcükspor altyapısından 2013 yılında Hisareynspor'a geçen Kerem Aktürkoğlu, burada çeşitli yaş gruplarında yeteneklerini sergileyerek Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

Buradan da Medipol Başakşehir'e transfer olan Kerem, daha sonra Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve Anagold 24 Erzincanspor'da forma giydi.

Geçen sene eylül ayında Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldız, son dönemde gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çekiyor.

Kerem'in bu başarısı hem ailesini hem de altyapıda formasını giydiği Hisareynspor'u mutlu ediyor.

Ömer Faruk Aktürkoğlu: "Şu anda büyük bir gurur yaşıyorum"

Baba Ömer Faruk Aktürkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun maçını izlerken sakin gözüktüğü için bazen eleştiri aldığını belirterek, dışardan öyle gözüktüğünü ancak içindeki duyguları tarif etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Oğluyla bir hikaye yazmak için yola çıktıklarını ifade eden Aktürkoğlu, bu hikayenin henüz sonlanmadığını kaydetti.

Aktürkoğlu, Türkiye'de futbolcu ailesi olmanın sabır ve anlayış gerektirdiğini dile getirerek, "Şu anda büyük bir gurur yaşıyorum. Allah her isteyene nasip etsin. Buralara gelmek çalışmadan olmuyor. Oğlum diye söylemiyorum, geçen sene salgın nedeniyle maçlara ara verildiğinde evimizin altındaki spor salonunda sürekli çalıştı. Çalışmadan bu iş olmuyor. Bunu söylerken Kerem'in çalışkanlığını anlatmak istemiyorum, bu uğurda hedefi olanlara söylüyorum. Kendinden bir şey vermediğin sürece olmuyor çünkü rakibiniz çok. Normal çalışırsanız normal futbolcu olursunuz. Çok çalışırsanız iyi, çok çok çalışırsanız çok iyi olursunuz." diye konuştu.

"Her Türk futbolcusu gibi oğlum da milli takımda mücadele etmek istiyor"

Kerem'in şu anki performansının çok daha üzerine çıkacağını belirten Aktürkoğlu, oğlunun yetenek, fizik ve kas yapısını bildiği için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Aktürkoğlu, Kerem'in bu performansının üzerine çıkacağından tereddüdü olmadığını aktararak, "Galatasaray'ın güzel bir çalışma programı var. Kerem bu doğrultuda çalışmaya devam ediyor. İlk 11'de daha fazla oynadıkça hem tecrübesi hem de futbol deneyimi artacağı için Galatasaray'a daha faydalı olacağına inanıyorum. Şu an için Kerem, Galatasaray'da başarılı olmak istiyor. Bu sene şampiyon olacaklarına inanıyorum. Kerem, Galatasaray'da daha iyi bir ivme yakalayıp kulübe daha faydalı olduktan sonra yurt dışına gitmeyi planlıyor. Şu anda ilk hedefi Galatasaray'da başarılı bir Kerem olmak istiyor." şeklinde konuştu.

Her Türk futbolcusu gibi oğlunun da milli takımda mücadele etmeyi amaçladığını belirten Aktürkoğlu, geçen günlerde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bir televizyon programında Kerem'le ilgili güzel sözler söylediğini aktardı.

"Kerem, evcimen bir futbolcu"

Aktürkoğlu, oğlunun evcimen bir futbolcu olduğunu belirterek, Kerem'in küçük yaşlardan itibaren sürekli maç izlediğini söyledi.

Evde artık maç izlemekten bıkma durumuna geldiklerini dile getiren Aktürkoğlu, "Ondan sonra top oynardı. Kerem çok fazla dışarıya çıkayım, gezeyim, tozayım öyle çok fazla aktivitesi yok. Tabii geziyor, çıkıyor ama Kerem'in öncelikle amacı dinlenmek. Yoğun antrenman programları var, kolay değil Süper Lig antrenmanı. Sabahsa antrenman, antrenmana gidip geliyor sonra dışarıda işi varsa en fazla 1 veya 1,5 saat kalır sonra eve gelir ve dinlenir." ifadelerini kullandı.

Muammer Akçay: "Kulüp olarak amacımız Türk futboluna oyuncu yetiştirmek"

Kocaeli 1. Amatör Küme'de mücadele eden Hisareynspor'un Genel Koordinatörü Muammer Akçay, Kerem'in gurur kaynakları olduğunu aktararak, kendilerinin tanınmalarında da Kerem'in katkısı olduğunu belirtti.

Kerem'in Galatasaray'da maça çıktığında telefonunun en az 10 kez çaldığını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"Kerem şu an Kocaeli'nin gurur kaynağı. İnşallah ilerleyen zamanlarda da Türkiye'nin gurur kaynağı olacak. Özel bir futbolcu, şu anda Galatasaray'da mücadele ediyor. İlerleyen yıllarda emeklerinin karşılığı olarak Türkiye'yi iyi yerlerde temsil edeceğine inanıyorum. Kulüp olarak amacımız Türk futboluna oyuncu yetiştirmek. Kulüpten yeni Keremler çıkması için elimizden geleni yapıyoruz."

Spor Toto Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hem ailesini hem de yetiştiği kulübü gururlandırıyor - Son Dakika Spor


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