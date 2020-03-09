Kıbrıs gazilerinden hayatta kalan son generale Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazilerinden hayatta kalan son generale Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika

Kıbrıs gazilerinden hayatta kalan son generale Devlet Övünç Madalyası verildi

34 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kıbrıs Gazisi emekli Orgeneral Adnan Doğu'ya Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kıbrıs Gazisi emekli Orgeneral Adnan Doğu'ya Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Kıbrıs Barış Harekatının general rütbesiyle hayatta kalan son gazisi 94 yaşındaki Adnan Doğu Paşaya, KKTC Başkonsolosu Seniha Birand Çınar tarafından Devlet Övünç Madalyası sunuldu.

Eşi Nur Doğu, oğlu Olgun Doğu ve torunu Kaan Doğu ile başkonsolosluk binasına gelen Adnan Doğu, Başkonsolos Çınar ve başkonsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı.

Kıbrıs'taki anılarını anlatan Doğu Paşa, "Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizin gözlerinden öpüyorum." dedi.

Başkonsolos Seniha Çınar da Doğu Paşaya madalyayı takmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bugün KKTC başkonsolosluğu varsa bunun nedeni gazilerimiz, şehitlerimiz, sizin gibi paşalarımızdır. Tarif edilemez bir onur benim için, bu madalyayı verme onuru. Kendisine ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerin tarif edemeyeceği bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazilerinden hayatta kalan son generale Devlet Övünç Madalyası verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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