Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi (2)
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi (2) - Son Dakika

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi (2)

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 34 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Hatay'ın Dörtyol, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 34 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, kaymakamlıkta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gazilik unvanının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gazilerin vatanın bekası için üzerilerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını ifade eden Bulacak, devlet olarak her zaman gazi ve yakınlarının yanında olduklarını kaydetti.

Dörtyol ilçesindeki törende 23 gaziye madalya ve berat belgeleri verildi.

Hassa

Hassa Kaymakamlığında düzenlenen törende, 6 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Kaymakam Yusuf Turan, törende yaptığı konuşmada, gazilerin gösterdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hassa Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Abdulkerim Polat da 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını kaydetti.

Kendilerini unutmayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne şükranlarını dile getiren Polat, "Her şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti için. Biz seve seve canımızı vermeye her an hazırız. Bizler 60-65 yaşlarında değil, hala 15 yaşındayız. Vatanımız için bütün arkadaşlarımla birlikte canımızı vermek için hazır kuvvet bekliyoruz." dedi.

Reyhanlı ilçesinde de 3 gazi ve 2 gazi eşine madalya ve berat belgesi verildi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi (2)

Reyhanlı, Dörtyol, Kıbrıs, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor
Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:22:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]