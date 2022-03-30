KİK'in düzenlediği Yemen görüşmeleri Riyad'da başladı - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ev sahipliğinde düzenlenen Yemen görüşmeleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Husilerin yokluğunda başladı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, bütün Yemenlilerin bugünkü istişareleri takip ettiğini ve tarafların bir çözüme varmasını umduğunu söyledi.

Hacraf, "Yemen'deki krizin tek yolu barışçıl bir çözüm." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin başarıya ulaşması seçenek değil, sağlanması gereken gerçeklik

Yemenlilerin üzerinde ittifak ettiği yol dışında bu ülke için bir gelecek düşünülemeyeceğini vurgulayan Hacraf, Yemen'i savaştan barışa taşıma amacıyla düzenlenen bu görüşmelerin başarıya ulaşmasının bir seçenek değil, sağlanması gereken bir gerçeklik olduğunu belirtti.

"Yemen krizini çözmenin tek yolu diyalog"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da yaptığı konuşmada, KİK'in Yemen krizinin çözümü için gösterdiği çabalara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yemen krizini çözmenin tek yolu diyalogdur. İnsana yakışır bir yaşam ve daha iyi bir gelecek istemek Yemen halkının hakkıdır."

Savaşın uzaması taraflar arasındaki uçurumu derinleştirir

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ise konuşmasında, Arap koalisyonunun Yemen'deki operasyonlarını durdurmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Lenderking, herkesin bu istişare fırsatını değerlendireceğini umduğunu söyledi.

Yemenlilerin geleceklerine yalnızca kendilerinin karar verebileceğini vurgulayan Lenderking, Yemen'deki savaşın uzamasının, taraflar arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğini kaydetti.

"Yemenliler olarak, kapsamlı uzlaşıyı sağlamayı amaçlıyoruz"

Yemen hükümetine bağlı Reform Politikası Destek Otoritesi Başkanı Efrah ez-Zube de ülkesini yakıp yıkan bu felaketi durdurmak için çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi.

Zube konuşmasında, "Yemenliler olarak, geçici ve kısmi çözümler yerine, kalıcı barış, istikrar ve kapsamlı uzlaşıyı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Yemenli tarafların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD; KİK'in düzenlediği Yemen görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

İran destekli Husiler ise diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını ancak görüşmelerin "Yemen'deki saldırılara katılmamış tarafsız bir ülkede yapılması" şartını ileri sürmüştü.

KİK'in girişimi

KİK Genel Sekreterİ Hacraf, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakereler yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

İİT de bu girişimi memnuniyetle karşılamış ve Yemen'de akan kanın durması için taraflara müzakerelere katılım çağrısı yapmıştı.

KİK, Basra Körfezi'ne kıyısı olan 6 Arap ülkesi Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre, çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılı sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan veya dolaylı yollarla 377 bin kişi hayatını kaybetti.