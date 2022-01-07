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KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI

07.01.2022 22:51

CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün düzenlediği 5. Vefa Ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün düzenlediği 5. Vefa Ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar geliştireceğimiz bir proje var. Proje, 5 yıl içerisinde İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacak. Türkiye, Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkelerinden olacak dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün ilkini 2016 yılında gerçekleştirdiği CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri Töreni'nin beşincisi, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Ödül törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, Samida Grubu'nun dinletisi ile başladı.

GÖRÜŞLERİMİZ NE OLURSA OLSUN EL BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDAYIZ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çok keyifli bir gece. Güzel konuşmalar dinledik. Gelecek ile ilgili düşlerimizi ifade ettik. Ailemiz güzel bir aile. CHP güzel bir aileden oluşuyor. Ailemiz çağdaş uygarlığı özlüyor. Ailemizin bir özelliği İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirmek. Ailemizin kurucusu var Gazi Mustafa Kemal ve onun gösterdiği hedefi yakalamak isteriz. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar geliştireceğimiz bir proje var. Proje üzerinde çalışıyoruz. Proje 5 yıl içerisinde İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacak. Orası görkemli bir endüstri alanına dönüşecek. Doğu Akdeniz'den çıkan petrol yatakları Mersin üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Buna benzer çok güzel çalışmalarımız var. Bizim projemizin hayali bir proje olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Türkiye Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkelerinden olacak. Bir diğer hedefimiz bu ülkeye demokrasiyi getirmek. 100 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Artık 100 yılın planını hedefliyoruz. Hedefimiz Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırmak. Geçen günlerde Temel Bey'i ziyaret ettim. Odasında Cumhuriyet'in ilanından önce Hacı Bayram Camii'nden çıkarken çekilen bir fotoğraf vardı. Temel Bey'e, 'Görüşlerimiz ne olursa olsun, Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında bu fotoğrafı hayata geçireceğiz' dedim. Görüşlerimiz ne olursa olsun biz bu ülkenin demokrasiye kavuşması için el birliği yapmak zorundayız dedi.

VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Törende 5. Vefa Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Mehmet Ali Özpolat, Seza Çağdaş, Nurettin Sözen, Murat Karayalçın'a vefa plaketi verildi. Murat Karayalçın ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI
KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI
KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI
KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI
KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI
KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI
KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
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