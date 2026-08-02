Kılıçdaroğlu, AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte nikah şahitliği yaptı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte nikah şahitliği yaptı

Kılıçdaroğlu, AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte nikah şahitliği yaptı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen düğün töreninde AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok’un nikah şahitliğini yaptı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sahneye “Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı” ifadesiyle çağrılması dikkatleri çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İZSİZ İLE BİRLİKTE ŞAHİTLİK YAPTI

Avcılar'da düzenlenen törende Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte çiftin nikahına şahitlik yapmak için sahneye davet edildi.

Nikahın ardından cüzdanı geline vermek isteyen Kılıçdaroğlu, “Önce damadın ayağına bas” uyarısı yaptı.

"Ezan arası" verildiği ifade edilen nikahtan sonra Kılıçdaroğlu yerleşkeden ayrıldı.

SAHNEYE ÇAĞRILMA ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sahneye “Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı” ifadesiyle çağrılması dikkatleri çekti. 

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Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte nikah şahitliği yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ÇETİN ÇELİK ÇETİN ÇELİK:
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