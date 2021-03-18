Kılıçdaroğlu: "Çanakkale'nin değerini millet olarak biliyor muyuz?" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Çanakkale'nin değerini millet olarak biliyor muyuz?"

18.03.2021 20:39
Kılıçdaroğlu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "1915 yılında Çanakkale geçilmez destanını yazanları acaba gençlerimize yeteri kadar anlattık mı? Bu bölgenin değerini acaba, 83 milyonumuz biliyor mu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "1915 yılında Çanakkale geçilmez destanını yazanları acaba gençlerimize yeteri kadar anlattık mı? Bu bölgenin değerini acaba, 83 milyonumuz biliyor mu? Bu bölgede nasıl mücadele edildiğini, bedenlerin kurşunlara nasıl siper edildiğini acaba, yeteri kadar çocuklarımıza anlatabildik mi?" dedi.

Çanakale'nin Gelibolu ilçesinde Namık Kemal'in mezarını ve Süleyman Paşa Türbesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Bolayır köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Tarihi bölgede bulunmaktan, hepimiz çok mutluyuz. Bu bölgenin değerini acaba, 83 milyonumuz biliyor mu? Bu bölgede nasıl mücadele edildiğini, bedenlerin kurşunlara nasıl siper edildiğini acaba, yeteri kadar çocuklarımıza anlatabildik mi? 1915 yılında Çanakkale geçilmez destanını yazanları acaba gençlerimize yeteri kadar anlattık mı? Çanakkale'yi geçilmez yapanlar, yani Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, verdikleri mücadeleyi, o mücadelenin değerini, yeteri kadar çocuklarımıza anlatabildik mi? Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale savaşıyla, tarihin sahnesine çıktığını çocuklarımıza anlatabildik mi? Burada verilen savaşın, bir milli kurtuluş savaşı öncüsü olduğunu yeteri kadar anlatabildik mi? Bedenlerini siper edip kurşunlara siper olanlar sadece 3 yıl sonra, aynı gemiler tek kurşun atmadan Çanakkale'yi geçip İstanbul'a demir attılar. Mustafa Kemal Atatürk milli kurtuluş savaşını verdikten sonra 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hepsini oturup tartışmamız lazım. Farklı kimliklere olabiliriz ama bayrağımız söz konusu ise kenetlenmemiz gerekiyor. 83 milyonundur. Bir kişiye, vatan teslim edilmez. Bir kişiye bayrak teslim edilmez. Bayrağımız ve vatanımız için canımızı feda ediyoruz. Çanakkale onun için milli kurtuluş savaşının ön sözümüz diyoruz. Ama siyasiler gerçeği yeteri kadar öğrenebildiler mi? Hiç sorduk mu? Namık Kemal neden sağdan sola sürekli sürüldü. Şimdi onu niye ziyaret ediyoruz. Bizi affetsin diye. Onun verdiği mücadelenin etrafında kaç kişi toplandı. Onu ve Mustafa Kemal Atatürk'ü neden seviyoruz? Çağları aşan bir düşünceleri vardı. İşçinin, emeklinin, çiftçinin herkesin düşünmesi gerekiyor. Çağdaş ve uygar bir Türkiye istiyoruz. Siyaset dövüş alanı değildir. Siyaset cepleri doldurma alanı da değil hizmet alanıdır. Her şeyin hesabı verilmelidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Gelibolu Belediyesini ziyaret etti. - ÇANAKKALE

Kılıçdaroğlu: Çanakkale'nin değerini millet olarak biliyor muyuz?
Kılıçdaroğlu: Çanakkale'nin değerini millet olarak biliyor muyuz?
Kılıçdaroğlu: Çanakkale'nin değerini millet olarak biliyor muyuz?
Kılıçdaroğlu: Çanakkale'nin değerini millet olarak biliyor muyuz?

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Çanakkale'nin değerini millet olarak biliyor muyuz?' - Son Dakika


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