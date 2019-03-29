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Kılıçdaroğlu Ezan ile Selayı Karıştırdı

1 saat önce

Kılıçdaroğlu ezan ile selayı karıştırdı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Emeklilikte yaşa takılanlara söylüyorum, biriniz ama biriniz gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim iki yakanızda olur"MANİSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın...

Kılıçdaroğlu ezan ile selayı karıştırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Emeklilikte yaşa takılanlara söylüyorum, biriniz ama biriniz gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim iki yakanızda olur"

MANİSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlediği miting sırasında cenaze selası okunurken, "Ezanımız okunuyor, onu dinleyelim sonra devam edeceğiz" dedi. Bir süre sonra yanındakilerin uyarısıyla sela okunduğunu öğrenen Kılıçdaroğlu, vefat eden kişiye rahmet dileyerek konuşmasına devam etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte ortak miting yapmak üzere Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting öncesi Turgutlu ilçesinde otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi. Atatürk Bulvarı Koza Pazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'ı tanıttı. Kılıçdaroğlu, "Çiftçiyi üretemez hale getirdiler. Her şeye zam yaptılar. Mazota, ilaca, gübreye zam yaptılar, sonra 'düşük fiyata satacaksın' diyorlar. Adam zarar ediyor. Sen mazotun, gübrenin, elektriğin fiyatını indir bak bakalım köylü kaça üretiyor o zaman göreceksin. Her şeye zam, 'sen fiyatı indireceksin' indiremiyor adam ne yapsın. O nedenle hepimize görev düşüyor" dedi.
Bu sırada Kılıçdaroğlu, konuşurken bir camiden sela okunmaya başladı. Konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu, "Ezanımız okunuyor, onu dinleyelim sonra devam edeceğiz" dedi. Bir süre sonra yanındakilerin de uyarısıyla sela okunduğunu öğrenen Kılıçdaroğlu, vefat eden kişiye rahmet dileyerek konuşmasına devam etti.
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir kibir abidesi gibi duruyor. Niye kibir abidesi diyoruz, herkesi küçümsüyor ve aşağılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar diyor ki 'Hak istiyoruz. Biz de erken emekli olmak istiyoruz' Sen erken emekli oldun, çift dikiş aylık alıyorsun, ben de emekli olayım. Primimi ödedim, gün sayım doldu. Beni de emekli et. Onlara dönüp diyor ki 'türediler', vatandaşına 'türedi' diyor. Emeklilikte yaşa takılanlara söylüyorum, biriniz ama biriniz gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim iki yakanızda olur" dedi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda belediye başkan adayları ile birlikte beyaz güvercin uçurdu. Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağı ortak mitinge katılmak üzere Manisa'ya hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:07 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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