Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti - Son Dakika
Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti
6 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:20 Kaynak: AA
Son Dakika CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı