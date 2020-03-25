Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti - Son Dakika

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, kayınvalidesi Havva Yıldırım 'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

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CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi