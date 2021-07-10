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Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu

10.07.2021 11:22

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor." yanıtı gelmişti. Kılıçdaroğlu ise çıkan adaylık karmaşasına yönelik olarak "Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu. Biz seçime Millet İttifakı olarak gireceğiz. Onlara danışmadan, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu." dedi.

Olası bir seçimde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar siyaset kulislerinin ana gündem maddesi. Cumhur İttifakı'nın adayının her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı dile getirilirken; Millet İttifakı'nın adayı ise henüz netleşmedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Millet İttifakı'nın adayı için farklı isimlerin ortaya atıldığı bu dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyerek "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM GÖNLÜMÜZDEN AKŞENER'İN ADAYLIĞI GEÇİYOR"

Bu açıklama sonrası gözler, CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği iddialarına yönelik soruya "Öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz; onun gününe çok var. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Bu konularda çok kolay anlaşılır. Bütün partilerle ilgili söylüyorum, arada bir sürtüşme çıkmaz. Bu zamanı geldiğinde halledilecek bir konudur. Sahada çalışanın hakkını Allah bir gün verir. Türkiye'yi kaosa düşürecek bir adımı İYİ Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız Akşener bütün programlarında söylüyor" yanıtını verdi.

"ONAYLARINI ALMADAN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMAK YANLIŞ OLDU"

Gelişmeler üzerine Sözcü'den Emin Çölaşan'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık karmaşasıyla ilgili şunları söyledi: "Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu. Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu."

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu - Son Dakika


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