Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "CHP ne zaman iktidar olacak?" sorusuna: Umutsuz olacağımız bir durum yok

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip geldiği 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan sonra suskunluğunu bozdu. Sözcü TV'de Uğur Dündar ve İsmail Saymaz gibi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçim sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"UMUTSUZ OLACAĞIMIZ BİR DURUM YOK"

Uğur Dündar, programda "En zayıf olduğu dönemde AK Parti'yi yenemeyecekseniz CHP ne zaman iktidar olacak?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Bu bir demokrasi yarışıdır. Toplumdaki kutuplaşmayı törpüledik. Sorunların çözümü için öncülük ettik. Bundan sonraki süreçte bayrağı teslim alanlar elbette daha ileriye taşıyacaktır. Bizim umutsuz olacağımız biz durum yok" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN KAZIK ÇAKACAK HALİ YOK"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İl başkanları değişecek, ilçe başkanları değişecek herkes değişecek kimsenin kazık çakacak hali yok… CHP'de kişiler önemli değil. Değişimin önünü açtık. Aday olup olmamanın hiçbir önemi yok. Ben 'Adayım' demem. Partimizin kurumsal kimliği var. Bu seçim genel başkanın da seçileceği bir kurultay.

"BUGÜNE KADAR HİÇ 'ADAYIM' DEMEDİM"

Bugüne kadar hiç çıkıp 'adayım' demedim. Partinin yetkili organları karar verecektir. Bu parti bir kişinin partisi değildir. Bu partide herkes gelip Genel Başkanlığa aday olabilir. Bu partinin bir sağ duyusu vardır. Hayatımda hiçbir delegeye 'gel bana oy ver' demedim. Ben kurultay kararı aldım, aday olacaklar çalışacaklar. Ben el veririm, neden vermeyeyim?

"YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

İkinci turda da beklentinin karşılanmamasının yarattığı bir olumsuz tablo var biz bunu anlayışla karşılanmalı. Bu bizi umutsuzluğa sevk etmemeli. Biz yenilenmeliyiz, güçlenmeliyiz, yolumuza devam etmeliyiz. Sağlıklı işleyen rejimlerde her an erken seçim de gündeme gelebilir, 5 yıl da olabilir. Yarın değişim olacakmış gibi her zaman hazırlıklı olmalıyız.