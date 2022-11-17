Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Kilisli Ensaf: "Taksim'de Bomba Patladı Hepimizin İçi Yandı Ama Esnaf Olarak Bize Burada Her Gün Bomba Patlıyor" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Kilisli Ensaf: "Taksim'de Bomba Patladı Hepimizin İçi Yandı Ama Esnaf Olarak Bize Burada Her Gün Bomba Patlıyor"

17.11.2022 14:31
Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Kilisli Ensaf: "Taksim'de Bomba Patladı Hepimizin İçi Yandı Ama Esnaf Olarak Bize Burada Her Gün Bomba Patlıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kilis’te dinlediği esnaf, “İstanbul’da, Taksim’de bomba patladı hepimizin için yandı hepimiz çok üzüldük, ama esnaf olarak bize burada her gün bomba patlıyor. Bakın biz burada Türk esnafı olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun sohbet ettiği başka bir esnaf, “Burada çeteleşmeler başladı. Şu gördüğünüz caddede bundan 1 ay önce pompalı tüfekle birbirlerine sıktılar. Gasp başladı, burada birbirine çökmeler başladı. Uyuşturucu yaşı 11-12’ye düştü. Güvenlik sıkıntımız var” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ile konuşmaya çalışan Suriyeli bir genç, “Barış istiyoruz, geri dönmek istiyoruz. 11 yıldır buradayız barış olursa geri dönmek istiyoruz” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kilis'te dinlediği esnaf, "İstanbul'da, Taksim'de bomba patladı hepimizin için yandı hepimiz çok üzüldük, ama esnaf olarak bize burada her gün bomba patlıyor. Bakın biz burada Türk esnafı olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği başka bir esnaf, "Burada çeteleşmeler başladı. Şu gördüğünüz caddede bundan 1 ay önce pompalı tüfekle birbirlerine sıktılar. Gasp başladı, burada birbirine çökmeler başladı. Uyuşturucu yaşı 11-12'ye düştü. Güvenlik sıkıntımız var" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ile konuşmaya çalışan Suriyeli bir genç, "Barış istiyoruz, geri dönmek istiyoruz. 11 yıldır buradayız barış olursa geri dönmek istiyoruz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kilis'te esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bu sabah önce Kilis Sanayi ve Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluştu, sonra CHP'ye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, Kilis merkezdeki Murtaza Caddesi esnafını ziyaret etti, dertlerini dinledi.

Kılıçdaroğlu'nun dinlediği Kilisli esnaf şehrin ve kendilerinin durumunu anlatarak şunları söyledi:

"TAKSİM'DE BOMBA PATLADI HEPİMİZİN İÇİ YANDI AMA ESNAF OLARAK BİZE BURADA HER GÜN BOMBA PATLIYOR"

"İstanbul'da, Taksim'de bomba patladı hepimizin için yandı hepimiz çok üzüldük ama esnaf olarak bize burada her gün bomba patlıyor. Bakın biz burada Türk esnafı olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz caddenin yüzde 70, 80'i şu anda Suriyeli oldu. Bir dükkan boşalıyor acaba yerine kim açacak? Ayakta zor kalıyoruz. Dükkan sahipleri 3-4 kat kira istemeye başladı. Biz bu işin altından nasıl kalkacağımızı bilemiyoruz. Biz her gün ölüyoruz sayın genel başkanım."

Kılıçdaroğlu, esnafa; "Biliyorum sorun var, halledeceğiz. İnşallah 2 yıllık bir süre içinde biz gereğini yapacağız" karşılığını verdi.

"UYUŞTURUCU YAŞI 11-12'YE DÜŞTÜ, GÜVENLİK SIKINTIMIZ VAR"

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği başka bir esnaf ise şehirde uyuşturucu kullanımın arttığını, güvenliğin azaldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"İlk önce memleketimize hoş geldiniz. Memleket olarak 10-12 yıldan beri omzumuza çok ağır bir yük bıraktılar. Biz memleket olarak çok rahatsızız. Memleket artık demografik yapı olarak değişti, kültürel yapısı değişti. Göç vermeye başladık, sesimizi duyan yok. Çocuklarımız eğitim alamıyor. Çoğu okulda Suriyeli sayısı Türk sayısını geçti. Şehir elden gidiyor. Bu yükü artık bu memleket kaldırmıyor. Biz buna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Burada çeteleşmeler başladı. Şu gördüğünüz caddede bundan 1 ay önce pompalı tüfekle birbirlerine sıktılar. Gasp başladı, burada birbirine çökmeler başladı. Uyuşturucu yaşı 11-12'ye düştü. Güvenlik sıkıntımız var. Ama ne yazık kimse kaale almıyor. Nasıl buraya bombalar düştüğünde sahipsiz kaldıysak şu an yine sahipsiz bırakılıyoruz. Yarın sosyal kültürel çatışma an meselesi. Gençlerimiz işsiz."

Kılıçdaroğlu'nun esnafa yanıtı; "Kendinizi sahipsiz hissetmeyin, çözeceğiz. Yine de moralimizi bozmayalım. İnşallah el ele düzelteceğiz" oldu.

KPSS'YE HAZIRLANAN GENÇ İÇİN KÖYE KİTAP GÖNDERECEK

KPSS'ye hazırlanan bir genç kadın Kılıçdaroğlu'ndan yardım talep ederek, "KPSS öğrencisiyim, bizim köyde internet yok, ders çalışmakta zorluk çekiyoruz. Bilgisayar falan yok. Bir kütüphane olursa bizim köye" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Muhtarla konuşun, telefonunu alsınlar, hangi kitapları istiyorsanız onları isteyin. Söyleyin, tamamını göndereceğim ben size" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kilis'te Suriyelilerin işlettiği bir lokantayı da ziyaret etti. Lokanta çalışanlarıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Hayırlı işler" dedi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ. 11 YILDIR BURADAYIZ BARIŞ OLURSA GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, Kilis'te Suriyeli bir genç ile de sohbet etti. Gencin, "Ablam Suriye'de. 10 yıldır ablamı görmüyorum. Burada berberim. Barış istiyoruz, geri dönmek istiyoruz. 11 yıldır buradayız barış olursa geri dönmek istiyoruz" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz de barışı getireceğiz" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerle ayaküstü görüşmesinde tercümanlığı CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur yaptı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Kilisli Ensaf: 'Taksim'de Bomba Patladı Hepimizin İçi Yandı Ama Esnaf Olarak Bize Burada Her Gün Bomba Patlıyor' - Son Dakika

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