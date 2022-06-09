Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti

09.06.2022 01:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyetini, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Orhan Turan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti - Son Dakika

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