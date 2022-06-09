CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Orhan Turan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti - Son Dakika

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