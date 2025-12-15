Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri karşısında öylece kaldı

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir dairede yaşanan olay, ev sahibini şaşkına çevirdi. Uzun süredir kiracısına ulaşamayan daire sahibi, kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı.
Dairenin kapısından içeri giren ev sahibi, evin her köşesinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü. Karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşayan vatandaş, durumu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, dairenin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm alanların çöplerle kaplandığı ve evin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı dikkat çekti.
Evde hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı, çöp yığınlarının tüm daireyi sardığı görüntülere yansıdı. Yaşanan olay Karabük'te büyük şaşkınlık yarattı.
