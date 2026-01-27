Kiracılar dikkat! Kentsel dönüşüm sonrası tazminat kapısı açıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı tespiti yapılan binalarda kiracılar, yasal zorunluluk nedeniyle taşınmazı boşaltmak durumunda kalıyor. Ancak bu durum, kiracının haklarının sona erdiği anlamına gelmiyor. Mevzuata göre, dönüşüm tamamlandıktan sonra ev sahibinin yeniden kiralama sürecinde önceliği eski kiracıya tanıması gerekiyor.

YENİ YAPILAN DAİREDE ÖNCELİK ESKİ KİRACININ

Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen taşınmazın, ev sahibi tarafından doğrudan başka bir kiracıya verilemeyeceğini vurguladı. Kezer, "Riskli yapı tespiti yapılan bir binada belediye tarafından en geç 90 gün içinde elektrik, su ve doğalgaz kesilir. Bu durumda kiracı kanunen evi boşaltmak zorundadır. Ancak bina yeniden yapılıp kiraya verilecekse, öncelik eski kiracıya aittir" dedi.

EV SAHİBİ TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR

Star Haber'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre; hukuki sürecin belirli süre ve şekil şartlarına bağlı olduğunu ifade eden Kezer, tahliye tarihinden itibaren üç yıllık sürenin kritik olduğuna dikkat çekti. Ev sahibinin, yeni binayı kiraya vermeden önce eski kiracıya noter aracılığıyla tebligat göndermesi gerektiğini belirten Kezer, bu bildirimin ardından kiracıya bir aylık cevap süresi tanındığını söyledi.

Eski kiracıya usulüne uygun bildirim yapılmadan taşınmazın başka birine kiralanması halinde, kiracının dava açma hakkı doğuyor. Bu durumda ev sahibi, bir yıllık kira bedeline kadar tazminat ödemekle karşı karşıya kalabiliyor.