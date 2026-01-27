Kiracılar dikkat! Kentsel dönüşüm sonrası tazminat kapısı açıldı - Son Dakika
Kiracılar dikkat! Kentsel dönüşüm sonrası tazminat kapısı açıldı

27.01.2026 10:25  Güncelleme: 10:35
Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden çıkan kiracılar, yeni yapılan binada yeniden kiralama konusunda yasal öncelik hakkına sahip bulunuyor. Ev sahibinin eski kiracıya noter bildirimi yapmadan daireyi başka birine kiralaması halinde, bir yıllık kira bedeli tutarında tazminat ödeme yükümlülüğü doğabiliyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı tespiti yapılan binalarda kiracılar, yasal zorunluluk nedeniyle taşınmazı boşaltmak durumunda kalıyor. Ancak bu durum, kiracının haklarının sona erdiği anlamına gelmiyor. Mevzuata göre, dönüşüm tamamlandıktan sonra ev sahibinin yeniden kiralama sürecinde önceliği eski kiracıya tanıması gerekiyor.

YENİ YAPILAN DAİREDE ÖNCELİK ESKİ KİRACININ

Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen taşınmazın, ev sahibi tarafından doğrudan başka bir kiracıya verilemeyeceğini vurguladı. Kezer, "Riskli yapı tespiti yapılan bir binada belediye tarafından en geç 90 gün içinde elektrik, su ve doğalgaz kesilir. Bu durumda kiracı kanunen evi boşaltmak zorundadır. Ancak bina yeniden yapılıp kiraya verilecekse, öncelik eski kiracıya aittir" dedi.

EV SAHİBİ TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR

Star Haber'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre; hukuki sürecin belirli süre ve şekil şartlarına bağlı olduğunu ifade eden Kezer, tahliye tarihinden itibaren üç yıllık sürenin kritik olduğuna dikkat çekti. Ev sahibinin, yeni binayı kiraya vermeden önce eski kiracıya noter aracılığıyla tebligat göndermesi gerektiğini belirten Kezer, bu bildirimin ardından kiracıya bir aylık cevap süresi tanındığını söyledi.

Eski kiracıya usulüne uygun bildirim yapılmadan taşınmazın başka birine kiralanması halinde, kiracının dava açma hakkı doğuyor. Bu durumda ev sahibi, bir yıllık kira bedeline kadar tazminat ödemekle karşı karşıya kalabiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • qm26gt8rx5 qm26gt8rx5:
    bence yeni yasa çıkmalı ev sahibi evini kiracıya hibe etmeli, devlet diyor ki ev alma kiracı ol biz sizden yanayız 14 0 Yanıtla
  • Bulend Alpsal Bulend Alpsal:
    Birebir aynı ev olursa bu iddia geçerli olabilir, O DA BELLİ ŞARTLARDA. Aksi takdirde çıkmış olan kiracıya tapuyu da vermek gerekir. Adam kiracısı ile başı dertte; bir şekilde Kentsel Dönüşüme girmiş, kiracısından kurtulmuş; aynı kiracının tekrar oturma önceliği var. GÜLDÜRMEYİN İNSANI !!! 9 0 Yanıtla
  • 2598 2598:
    saçma sapan 8 0 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Eski kiracim hatır gönül 10 bine oturuyordu şimdi yeni binada kiralar 60 bin tebligat çekeyimde gelebiliyor da gelsin 7 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
