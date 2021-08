Kiralık ev arayanlar dikkat! kapora dolandırıcılığı arttı - Son Dakika

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, vatandaşları piyasanın altında ev fiyatları görünce hemen kiralamamaları gerektiği konusunda uyararak "Vatandaş Beşiktaş 'ta bir ev fiyatına baktığı zaman piyasanın çok altında bir ev gördüğü zaman şunu düşünmesi lazım bu ilan sahte bir ilan. Dolandırıcılar genellikle şehir dışında olduklarını söylüyorlar. Havale göndermenizi istiyorlar 6 aylık ödeme alan da oluyor. Biz her zaman ev sahibiyle tanışmadan evi görmeden evi kiralamamanız gerektiğini söyledik. Mutlaka ofisi olan yetki belgesi olan kişilerle irtibatta olunuz. Genellikle sahibinden diyerek dolandırıcılık yapanlar oluyor. Çok acil ihtiyacımız var diyerek kapora alıyorlar" dedi.

"HER TÜRLÜ ÖDEME KAYIT ALTINA ALINMALI"Dolandırılan vatandaşların suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurgulayan Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü , "Dolandırıcılık işlemlerinde mutlaka Cumhuriyet savcılığında suç duyurusunda bulunmak lazım. Tabii savcılığa suç duyurusunda bulunurken kişinin mutlaka kimlik bilgilerini, TC kimlik numaralarını, iletişim bilgilerini mutlaka dilekçemizde belirtmemiz lazım. Böyle bir duruma düşmemek için bir araştırma yapmak lazım. O kişinin gerçekten emlakçı olup olmadığını mutlaka tespitini yapmamız lazım. ve her türlü ödememiz veya sözleşmemizi mutlaka kayıt altına almamız ve belgelendirmemiz lazım. Ödemelerimize banka aracılığıyla yaparsak çok daha sağlıklı olur. Çünkü en azından hesap sahibine ulaşma şansımız daha kolay olur" diye konuştu.

