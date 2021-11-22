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Kirasını ödeyemedikleri evi yanıcı madde ile yaktılar - Son Dakika

Kirasını ödeyemedikleri evi yanıcı madde ile yaktılar

22.11.2021 09:03

Adana'da oturduğu evin kirasını ödeyemeyen kiracı çift, ev sahibiyle yaşadığı tartışmanın ardından yanıcı madde dökerek evi ateşe verdi. Çift olay yerinden kaçarken, küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana gelen olayda, iddiaya göre E.K. bir süredir oturduğu evin kirasını ödemedi.

Kirasını ödeyemeyen çift, yanıcı maddeyle oturdukları evi yaktı

YANICI MADDEYLE OTURDUĞU EVİ YAKTI

Bunun üzerine alacak verecek meselesinden ev sahibiyle aralarında tartışma geçti. Tartışmadan sonra E.K. olay yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra eşi ve yakınlarıyla tekrar gelen E.K. kiracı olarak oturduğu evi yanıcı madde dökerek yaktı. E.K. ardından olay yerinden kaçtı.

Kirasını ödeyemeyen çift, yanıcı maddeyle oturdukları evi yaktı

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşlar yangını görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini yangını kısa sürede sördü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis olayı gerçekleştiği öne sürülen E.K'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Kirasını ödeyemeyen çift, yanıcı maddeyle oturdukları evi yaktı
Kirasını ödeyemedikleri evi yanıcı madde ile yaktılar

Orhangazi, Sarıçam, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kirasını ödeyemedikleri evi yanıcı madde ile yaktılar - Son Dakika


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