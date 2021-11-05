Kırgızistan, AB-Orta Asya 1. Uluslararası Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Kırgızistan, "Avrupa Birliği (AB)- Orta Asya 1. Uluslararası Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlenen AB-Orta Asya 1. Uluslararası Ekonomik Forumu'na, AB kurumları yetkilileri ile Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan başbakan, Türkmenistan ve Tacikistan ise bakanlar düzeyinde katıldı.

Forumda iki bölgenin sermaye, ticaret ve yatırım potansiyeli, doğal kaynakların kullanımı, sürdürülebilir kalkınma için yeşil ekonomi, dijitalleşme ve ekonomik iş birliği konuları ele alındı.

Dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleden sonra çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomiye geçişe önem verildiğine işaret edilen forumda, eğitim ve özellikle sağlık alanında nüfusa şeffaf ve hızlı hizmet verilmesi için devlet hizmetlerinin dijitalleşmesine öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, AB ile Orta Asya arasında yeni bir iş birliği aşamasının başladığını belirterek forumun iki yıl önce kabul edilen AB-Orta Asya Stratejisi'ne temel oluşturduğunu söyledi.

Forumu "tarihi bir olay" olarak nitelendiren Caparov, "Daha yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı ulusal ekonomilerin kurulmasını arzuluyoruz. Forumda, iki bölgenin ekonomik iş birliğini güçlendirmenin yolunu arayacağız." dedi.

Caparov, Orta Asya bölgesinin ticaret, ekonomi ve yatırım etkileşimi beklentileri açısından yıldan yıla giderek daha çekici hale geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dünya Bankasının verilerine göre, Orta Asya'daki ülkelerin 1993 yılındaki Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) 45 milyar dolar iken 2019'da 347 milyar dolara yükseldi. Bu miktarın, 2030'a kadar neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 610 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor."

?AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB ile Orta Asya arasındaki ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek "AB, Kovid-19 salgınından sonra da Orta Asya ülkelerinin güvenilir ortağı olmaya devam edecektir." dedi.

Dombrovskis, Orta Asya ekonomilerinin başarıya ulaşmasının yollarına anlatırken "Orta Asya ülkeleri, dijitalleşmeye, demokratikleşmeye, bölgesel entegrasyona, yeşil ekonomiye ve yenilenebilir enerji kaynakların arayışına girmelidir." diye konuştu.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, AB için Orta Asya'nın çekiciliğinin giderek arttığının, sermaye hareketliliğinden görüldüğüne dikkati çekerek yeşil ekonomi konusunda AB'nin en güvenilir ortağı olacağına inandığını söyledi.

Forumun iki bölge arasında ekonomik iş birliğinin gelişmesine imkan vereceğine inandığını ifade eden Özbekistan Başbakanı Abdulla Maripov da "Dünyanın Orta Asya'ya ilgisi artıyor. Orta Asya'nın yatırım potansiyelinin 200 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Asya ülkelerinin ekonomi ve güvenlik açısından çok önemli hale geldiğini ve AB sermayesinin Asya ülkelerine aktığını dile getirerek "Bizler coğrafya olarak uzak kalsak da birbirimize siyasi olarak kapalı olmamalıyız, ekonomilerimize destek olmalıyız, halklarımızı yakınlaştıracak iş birliği konularına önem vermeli ve ekonomik iş birliğimizi artırmalıyız." diye konuştu.

Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Usmanali Usmanzade ise "Tacikistan, tüm dünya ve komşu ülkeleri ile iş birliğine hazır. Yeşil ekonomiye ve enerji altyapının güçlendirilmesi konusuna ilgi gösteriyoruz." dedi.

Forumun katılımcılarına teşekkür eden Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, forumun iklimin değiştiği, işsizliğin arttığı, eğitim ve Kovid-19 salgını ile mücadelenin devam ettiği bir dönemde yapıldığına dikkati çekti.

Caparov, AB-Orta Asya Ekonomik Forumu'nun sekreteryasının başkent Bişkek'te oluşturulmasını ve forumun her yıl bir Orta Asya ülkesi ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılmasını önerdi.

Forum, yeşil ekonomiye geçiş, dijitalleşme ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmak konulu tematik oturumları ile devam etti.