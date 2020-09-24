Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık yolundaki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. 1553 metre uzunluğundaki ikinci tünelde ışığın görüldüğü proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

Çorum- Osmancık yolundaki 40 keskin virajın bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 41 yıllık hayal olan proje için 2 yıl önce harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. 670 milyon TL'ye mal olacak proje, bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak. Projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi telsizle tünelin diğer tarafındaki işçilere seslendi. İş makinesi ile tünelin iki ucu birleştirildi. Tünelin açılmasıyla diğer taraftan çıkan işçilerden biri, elindeki Türk bayrağını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Vali Çiftçi, bayrağı öpüp, alnına koydu.