Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü - Son Dakika

Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü

TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum-Osmancık yolundaki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor.

Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü, System.String[]

TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık yolundaki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. 1553 metre uzunluğundaki ikinci tünelde ışığın görüldüğü proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

Çorum- Osmancık yolundaki 40 keskin virajın bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 41 yıllık hayal olan proje için 2 yıl önce harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. 670 milyon TL'ye mal olacak proje, bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak. Projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

İKİNCİ TÜNELDE IŞIK GÖRÜNDÜÇorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yoldaki 1553 metre uzunluğundaki ikinci tünelde ışık göründü.Tünelde düzenlenen 'Işık Göründü' törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile davetliler katıldı.'KONFORLU ULAŞIM OLACAK'Temmuz ayında T3 tünelinin sağ tüpünde bir program gerçekleştirildiğini belirten Vali Mustafa Çifftçi, "Bugün de sol tüpünde program gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra T2 tüneli var onda da Aralık ayı içerisinde program düzenleyeceğiz.T3 tünelinin uzunluğu 1553 metre, ardından gelen T2 tünelinin uzunluğu 1149 metre, bir sonraki T1 tünelinin uzunluğu da 1389 metre. Yaklaşık 8 kilometrelik bir tünel uzunluğundan bahsediyoruz. Tünelin 2021 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor. İnşallah bittiği zaman sürücülerimiz emin ve konforlu bir şekilde, daha az yakıtla Kırkdilim tünellerinden geçmiş olacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi telsizle tünelin diğer tarafındaki işçilere seslendi. İş makinesi ile tünelin iki ucu birleştirildi. Tünelin açılmasıyla diğer taraftan çıkan işçilerden biri, elindeki Türk bayrağını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Vali Çiftçi, bayrağı öpüp, alnına koydu.


Karadeniz, Osmancık, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Willem II'yi 4-0 yenen Rangers, Galatasaray ile eşleşti Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı "Kimsesizler" dizisinde çocuklara yönelik sert ifadelerin kullanılmasına RTÜK el attı Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu
Son Dakika: Sevilla'yı 2-1 mağlup eden Bayern Münih, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu Son Dakika: Sevilla'yı 2-1 mağlup eden Bayern Münih, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu         
00:30
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı         
23:35
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi         
23:04
Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı         
19:35
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı         
15:53
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 02:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırkdilim Geçidi Tüneli'nde ışık göründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei