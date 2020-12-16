Kırklareli'nde kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 13:53
Kırklareli'nde kurum müdürleri AA'nın

Kırklareli'nde kurum müdürleri Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli'nde kurum müdürleri Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Muhsin Özer, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Yığman, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Haliç'te gökkuşağı", spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" ve haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğraflarını oyladı.

Özer ise yaşam kategorisinde Muhammet Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafı için oy kullandı.

Anadolu Ajansı, Kırklareli, Aydın, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kurum müdürleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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