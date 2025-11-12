Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi taziyeleri kabul etti - Son Dakika
Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi taziyeleri kabul etti

Kırklareli\'nde şehit Berkay Karaca\'nın ailesi taziyeleri kabul etti
12.11.2025 19:45
Kırklareli\'nde şehit Berkay Karaca\'nın ailesi taziyeleri kabul etti
Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın babası Nedim Karaca, şehidimizin son sözlerini anlattı. Oğlunun mesleğini severek icra ettiğini dile getiren Karaca, "Oğlum annesine demiş 'anne ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin, metanetli duracaksın, dik duracaksın' demiş. Vatan sağ olsun" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 askeri personel şehit oldu.

Şehit Berkay Karaca'nın son sözlerini babası anlattı
Şehit Berkay Karaca

Şehitlerden Berkay Karaca'nın babası Nedim Karaca, Lüleburgaz Belediyesince şehit evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Şehit Berkay Karaca'nın son sözlerini babası anlattı

"SEN ÇAY SEVİYORSUN DİYE SANA ÇAY ALDIM"

Karaca, oğlu ile kazadan bir gün önce telefonla görüştüğünü söyledi. Görüşmesinde oğlunun Azerbaycan'dan kendilerine hediye aldığını söylediğini ifade eden Karaca, "Takılıyordu bana, 'baba sen çayı seviyorsun diye sana çay aldım', yavrum benim. 'Bir kafile gitti, ondan sonra biz geleceğiz' dedi, çocuğum gelemedi." diye konuştu. Kendisinin de asker emeklisi olduğunu anlatan Karaca, oğlunun da kendisine özenerek askeri personel olduğunu vurguladı.

Şehit Berkay Karaca'nın son sözlerini babası anlattı

"ŞEHİT OLACAĞIM, SEN DE VATAN SAĞ OLSUN DİYECEKSİN"

Oğlunun mesleğini severek icra ettiğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti: "Çocuğum çok seviyordu mesleğini. 8 yıldır görev yaptı. Bu yıl tayinciydi. 'Döneceğim baba, tayin isteyeceğim, sana yakın geleceğim, Bandırma'ya geleceğim' diyordu. Gelemedi oğlum. Oğlumun düğünü yerine cenazesini yapıyorum. Oğlum annesine demiş 'anne ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin, metanetli duracaksın, dik duracaksın' demiş. Vatan sağ olsun."

Kaynak: AA

