Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar'ı makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılacak yatırımlar hakkında Acar ile görüştü.

Gar binasının İl Özel İdaresi tarafından restore edildiğini belirten Bilgin, binanın en kısa sürede hizmete kazandırılacağını ifade etti.

Okullar sertifikalandırılıyor

Kırklareli'nde Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu Programı" kapsamında "Okulum Temiz Belgelendirme" çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, pandemi sürecinde okullarda alınan üst düzeydeki önlemlerin belirlenen kriterlere göre sertifikalandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

KTSO Başkanı Ilık'tan ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Sermet Koyuncu'yu ziyaret etti.

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibi Kırklarelili Prof. Dr. Koyuncu'ya görevinde başarılar dileğinde bulunan Ilık, ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi.