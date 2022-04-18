Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

18.04.2022 13:28
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımını makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporculara başarılar diledi.

Milli takımın başarılarıyla gurur duyulduğunu ifade eden Bilgin, spora ve sporcuya önem verdiklerini vurguladı.

Turizm Haftası

Kırklareli'nde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtım, yöresel ürün stantları ile resim sergisi açıldı.

Vali Osman Bilgin eşi İlknur Bilgin ile İstasyon Caddesinde açılan stantları gezdi.

Turizmin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Bilgin, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin kültürel zenginliği ve eşsiz eko sistemi ile turizm alanında büyük potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Vali Bilgin, sınırda görev yapan Mehmetçik ile iftar yaptı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sınırda görev yapan Mehmetçik ile iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Dereköy 2. Hudut Bölük Komutanlığını düzenlenen programa katıldı.

Okunan duaların ardından Vali Bilgin, Mehmetçik ile iftar yaptı.

Vali Bilgin, "Vatanımızın, milletimizin güvenliğini temin etmek için görev yapan sizler, ailelerinizin ve milletimizin bizlere emanetisiniz" dedi.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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