Kırklareli'nden kısa kısa

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Karaabalar, Kocatarla, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara ve Kocayazı köyleri ile Vize ilçesinin Cumhuriyet , Kale, Güven, kent merkezinin Yayla Mahallesi'ne 21 Haziran salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Kaynak: AA

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