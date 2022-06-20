Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

20.06.2022 09:59
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde cami cemaatine yönelik deprem tatbikatı yapıldı.

Lüleburgaz ilçesinde cami cemaatine yönelik deprem tatbikatı yapıldı.

Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen tatbikata AFAD personeli, AFAD gönüllüleri ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri katıldı.

Tatbikat senaryosuna göre, namaz bitimiyle deprem olduğu uyarısı yapıldı. Cemaat, deprem anında 'çök, kapan, tutun' hareketini yaparak tehlikenin geçmesini bekledi.

Ardından cami cemaati tahliye edildi. Cami avlusunda toplanan cemaate, depreme camide yakalandıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 14 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Karaabalar, Kocatarla, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara ve Kocayazı köyleri ile Vize ilçesinin Cumhuriyet, Kale, Güven, kent merkezinin Yayla Mahallesi'ne 21 Haziran salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kofçaz ilçesine bağlı 14 köyde 10.00-17.00, Vize ilçesine bağlı 3 mahallede 10.00-16.00, Yayla Mahallesi'nde ise 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Cemaat, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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