Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri - Son Dakika

Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri

26.03.2021 10:36
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri, System.String[]

Kırmızı il Balıkesir'de Sındırgı mavi ilçe olma yolunda ilerliyor.

Kırmızı il Balıkesir'de Sındırgı mavi ilçe olma yolunda ilerliyor. Korona virüs ile mücadelede başarılı olan 8 köyde hiç bir vakaya rastlanmadı.

Salgının başladığı günden bu yana 7 mahallede hiç korona virüs vakasına rastlanmazken, ilk kez bir mahalle karantinaya alındı. İlçe genelinde ise bir dönem sıfıra kadar düşen vaka sayısı şehir dışı temaslılar yüzünden bir süre artsa da yüzde 50 civarına geriledi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan traktör kazası sebebiyle taziye ziyaretleri Kınık Mahallesini karantinaya aldırdı. Pandemi sürecinde doğal şehir olarak nitelendirilen ve 7 mahallesinde hiç vaka görülmeyen Sındırgı'da ilk kez bir mahalle karantinası yaşanmış oldu.

Karantina altında bulunan mahallenin ihtiyaçları belediye ve kaymakamlık iş birliği ile günlük olarak gideriliyor. Malzemeler muhtara teslim edilerek, mesafe korunarak kapı kapı dağıtılıyor.

Aynı güzergahta kırmızı köyün altı mavi köy

Kınık Mahallesi güzergahında bulunan ilçe merkezine en yakın kırsal mahallelerden olan Yaylacık Mahallesinde ise hiç vaka görülmemesi de mahalle sakinlerinin kurallara tamamen uyduğunun göstergesi oldu. En büyük tedbirin ev ziyaretlerini azaltmak olduğunu belirten Yaylacık Muhtarı Mustafa Yarar, "35 haneden oluşuyor mahallemiz. 1 yıldan beri korona uğramadı. Köylü olarak maskeye, mesafeye, birbirlerine gezmemeye gitmemeye, ona özen gösteriyor. Onun için tedbirlerimizi alıyoruz. Köye giriş çıkışı, yabancı olduktan sonra almıyoruz. Satıcı getirmiyoruz. Her hangi bir şeyle karşılaştığımızda kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz. Bu korona illeti bize gelmedi. İnşallah tedbir, temizlik, mesafe bunları elden bırakmazsak her yerde daha güvenli olacağımızı zannediyorum. Allah kısa sürede inşallah bu virüsü bizim başımızdan def eder. Herkes sağlıklı mutlu çalışır. Birbirine gider, düğünlerimizi, hayırlarımızı cemiyetlerimizi yaparız" dedi.

Sındırgı ilçesinde hiç korona vakasının rastlanmadığı mahallelerden biri olan Çamalan Mahallesinin muhtarı Şaban Kürcan ise, "Köyümüzde bugüne kadar vaka görülmedi. İnşallah bundan sonra da görülmez. Biz milletimizle, halkımızla tedbirimizi aldık. Halkımıza kuralları anlattık. Onlar da kuralları uyguladı. Şu ana kadar bir vakamız olmadı. Kırmızı ilin mavi ilçesiyiz. Bizim kahvelerimizin de açılmasını istiyoruz" dedi.

Dereboyu bölgesinde bulunan Çamalan Mahallesi ile yan yana Çılbırcı Mahallesi de korona vakasının rastlanmadığı nadir yerler arasında . Çılbırcı mahalle muhtarı Mesut Şensöz de, vakaya rastlanmamasının sebebinin mahalle halkının kurallara tamamen uyması ile başarıldığını belirtiyor.

Bayraklı, Bulak, Bükrecik, Çamalanı, Çılbırcı, Dedeler, Devletlibaba, Yaylacık mahallerinde koronavirüs vakasına hiç rastlanmadı. Balıkesir genelinde artış olmasına rağmen Sındırgı ilçe genelinde vaka sayısında azalma yaşanıyor. - BALIKESİR

Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri
Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri

Koronavirüs, Balıkesir, Sındırgı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırmızı Balıkesir'in mavi boncuklu köyleri - Son Dakika


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