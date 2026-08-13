Kırmızı ışıkta kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da Mehmet Güreli, kullandığı otomobiliyle 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta beklerken, başka bir araçtan inen kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

POMPALI TÜFEK VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Şüpheliler, otomobilde bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırganlardan kurtulan Güleli otomobili ile bir süre ilerledikten sonra yeniden önü kesilerek durduruldu. Bu sırada şüpheliler, otomobildeki 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Mehmet Güreli hayatını kaybetti, yanındaki Abdulkadir Özdemir ve Abdulvahap Baydu ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.