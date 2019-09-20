Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda mücadele eden Zeytinburnu Belediyespor, A Grubu'ndaki ilk maçında Bulgaristan ekibi Irbis-Skate'yi 5-3 yendi.

Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda ilk gün maçları tamamlandı.

Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor, gruptaki ilk maçında Irbis-Skate'yi 5-3 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Kupanın diğer maçında ise Sırbistan ekibi Kızılyıldız, İzlanda temsilcisi Skautafelag Akureyrar'ı 6-1 yendi.

Kupada yarın Kızılyıldız-Zeytinburnu Belediyespor ve Irbis Skate-Skautafelag Akureyrar maçları yapılacak.

Turnuva, 22 Eylül Pazar günü tamamlanacak ve birinci olan takım, 18-20 Ekim tarihlerinde Ukrayna'nın Brovary kentinde Letonya, Ukrayna ve Romanya temsilcisi takımlarla yapılacak üst grup maçlarına çıkacak.