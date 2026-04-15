Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Brezilya’nın São Paulo eyaletine bağlı Sorocaba kentinde, 48 yaşındaki bir erkek, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz suçlamasıyla yargılanmak üzere hakkında işlem başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Eduardo Silva Prado’nun, olayın bir sitenin içinde bulunan self-servis markette gerçekleştiği öğrenildi. Cinsel taciz iddiasına konu olan anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

“YANLIŞLIKLA DOKUNDUM” SAVUNMASI

Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Karakolu’nda ifade veren Prado, suçlamaları reddederek mağdura “yanlışlıkla temas ettiğini” öne sürdü ve herhangi bir kötü niyetinin olmadığını savundu.

SERBEST YARGILANACAK

Şüpheli, suçlamaları kabul etmese de “cinsel taciz” suçundan hakkında iddianame düzenlendi. Prado’nun, yargılama süreci boyunca tutuksuz olarak yargılanacağı bildirildi.

İŞİNDEN DE OLDU

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Prado’nun çalıştığı Companhia Brasileira de Alumínio şirketi tarafından işine son verildi. Şüphelinin, olay sırasında şirket kıyafeti giydiği de belirtildi.