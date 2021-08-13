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Kızılay, Batı Karadeniz'de psikososyal destek çalışmalarına da başladı - Son Dakika

Kızılay, Batı Karadeniz'de psikososyal destek çalışmalarına da başladı

13.08.2021 13:53
Kızılay, Batı Karadeniz'de psikososyal destek çalışmalarına da başladı, System.String[]

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından Kızılay, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da 436 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından Kızılay, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da 436 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarını sürdürüyor. Selden etkilenen vatandaşlara gün boyunca su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı yapan Kızılay, psikososyal destek çalışmalarını da başlattı.

Selin en fazla etkilediği Sinop'un Ayancık, Bartın'ın Ulus ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde mağdur olan vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan 436 kişilik ekip ve 51 mobil ikram ve hizmet aracıyla sahada görev yapıyor. Selin neden olduğu travmanın etkilerini azaltmak içinde çalışma başlatan Kızılay Psiko Sosyal Ekipleri ile vatandaşlara destek veriyor.

KINIK'TAN BAĞIŞLARIN KOORDİNASYONU İÇİN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Sinop Ayancık'ta çalışmaları inceleyen Dr. Kerem Kınık, bölgedeki durumla ilgili şu bilgileri verdi:

"3 ilimizde etkilenen tüm ilçelerimizde mobil aşevlerimizi kurduk, günlük yaklaşık 20-25 bin öğün yemek çıkartıyoruz. 35 bin insana düzenli içme suyu, hjjyen malzemesi ve beslenme desteği sağlıyoruz. Tahliye edilen vatandaşlarımızı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına veya devletimizin gösterdiği yerlere yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına TSK ve AFAD ile cevap vermeye çalışıyoruz. Şu anda içme suyu ciddi sıkıntı. Biz her gün bütün bölgelere sevkiyat yapıyoruz ama bağışçılarımızda da bu anlamda destek bekliyoruz. İçme suyu, kullanma suyu, çocuklar ve kadınlar için hijyen malzemeleri, sıfır giysilere ihtiyaç var. Bunları da bölgeye sevk ediyoruz. Afet bölgelerine erişim sıkıntılı olduğu için vatandaşlar çok iyi niyetle bagajlarına birtakım eşyalar koyarak 'yardıma gidiyorum' diyerek yola çıkıyorlar. Bunu yapmasınlar. Şu aşamada bölgeye erişimde ambulanslara, iş makinalarına öncelik vermemiz gerekiyor. Yollarda heyelan tehlikesi var. Kendi canlarını tehlikeye atmamaları gerekiyor. Onun için lütfen Kızılay gibi AFAD gibi sivil toplum kuruluşları gibi organizasyonu yöneten yapılarla irtibat kurarlarsa biz onları kendi lojistik merkezlerimizde karşılarız. Yardımlar da koordineli ve eşgüdümlü bir şekilde ilerler. Acımız büyük ama milletimiz ve devlerimiz de büyük. Yıkılanı yerine hep birlikte koyacağız."


Kızılay, Batı Karadeniz'de psikososyal destek çalışmalarına da başladı
Kızılay, Batı Karadeniz'de psikososyal destek çalışmalarına da başladı
Kızılay, Batı Karadeniz'de psikososyal destek çalışmalarına da başladı
Kızılay, Batı Karadeniz'de psikososyal destek çalışmalarına da başladı

Batı Karadeniz, Kastamonu, Kızılay, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay, Batı Karadeniz'de psikososyal destek çalışmalarına da başladı - Son Dakika


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