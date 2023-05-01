Kızılelma ve SOLOTÜRK'ün kol uçuşu ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Kızılelma ve SOLOTÜRK'ün kol uçuşu ilk kez görüntülendi

01.05.2023 10:41

4 gün boyunca 1 milyondan fazla vatandaşı ağırlayan TEKNOFEST, bugün itibariyle kapılarını kapatıyor. Dün etkinlik kapsamında İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTURK kol uçuşu gerçekleştirirken, o anları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar birlikte takip etti. Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor." ifadelerini kullandı.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 4 günde 1 milyon 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı. TEKNOFEST çerçevesinde İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTURK kol uçuşu gerçekleştirdi.

BAYRAKTAR ÇİFTİ DE ORADAYDI

İnsanlı ve İnsansız savaş uçaklarının tarihi uçuşlarını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar birlikte izledi. Selçuk ve Sümeyye Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK'ün geçişlerini selamladı.

Halkın önünde dünyada bir ilk gerçekleşti! Kızılelma ve SOLOTÜRK'ten kol uçuşu

"HALKIN ÖNÜNDE İLK DEFA OLUYOR"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı'yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması. Teknolojinin şampiyonlarını, 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu.

Halkın önünde dünyada bir ilk gerçekleşti! Kızılelma ve SOLOTÜRK'ten kol uçuşu

"HAVACILIKTA BAŞARAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK DUYGUSU YERLEŞTİ"

Milletimizin, kurumlarımızın geliştirdiği, hayal edip, tasarlayıp ürettiği eserleri burada takdirle izliyorlar. Ben yıllar içinde şunu da gördüm, 6.yılında artık tüm toplumumuzda yüksek teknolojide, uzayda, havacılıkta başaramayacağımız bir şey yok duygusu yerleşti. Yani bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programında çalışır. Bu gerçekleşmeye başladı" dedi.

Halkın önünde dünyada bir ilk gerçekleşti! Kızılelma ve SOLOTÜRK'ten kol uçuşu

"GURUR DUYUYORUZ"

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, "Gurur duyuyoruz, çok heyecanlanıyoruz her defasında. Her yıl yeni yeni gösteriler de görüyoruz, savunma sanayimizin farklı farklı güçlerini bir arada görmek gerçekten çok mutlu edici" ifadelerini kullandı.

Halkın önünde dünyada bir ilk gerçekleşti! Kızılelma ve SOLOTÜRK'ten kol uçuşu
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: Güzel bir gösteri :)) Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet yilmaz: Hayali ürün Cevap Yaz 5 15 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Eğitene, öğretene, gösterene, emek verene helal olsun, demek ki imkan verilsin neler yapabiliyoruz, dünya görsün geç de olsa, gurur verici, ekonomik dalgalar hariç yapılan adımları görüyoruz kör değiliz, kalanlar yoğurt misali ya tutarsa zaten. Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
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Halkın önünde dünyada bir ilk gerçekleşti! Kızılelma ve SOLOTÜRK'ten kol uçuşu Halkın önünde dünyada bir ilk gerçekleşti! Kızılelma ve SOLOTÜRK'ten kol uçuşu

Selçuk Bayraktar, Kızılelma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılelma ve SOLOTÜRK'ün kol uçuşu ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılelma ve SOLOTÜRK'ün kol uçuşu ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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