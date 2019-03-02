Son Dakika Haberleri: Kızlar Voleybol Takımı İl Birincisi Oldu

Kızlar Voleybol Takımı İl Birincisi Oldu

28 dakika önce

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Beldesi Cumhuriyet YBO Yıldız kızlar voleybol takımı, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Kızlar Voleybol Takımı İl Birincisi Oldu, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Beldesi Cumhuriyet YBO Yıldız kızlar voleybol takımı, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Bitlis'te düzenlenen, yıldız kızlar voleybol müsabakalarına grup maçlarıyla başlayan Gölbaşı Cumhuriyet YBO grubunda karşılaştığı 3 rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yıldız kızlar voleybol takımının elde etmiş olduğu başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Kaymakam Alibeyoğlu Gölbaşı YBO Yıldız kızlar voleybol takımında oynayan öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Bitlis'te düzenlenen, yıldız kızlar voleybol müsabakalarına grup maçlarıyla başlayan Gölbaşı Cumhuriyet YBO grubunda karşılaştığı 3 rakibini yendi. Daha sonra Fevzi Güngör Ortaokuluyla karşılasan Cumhuriyet YBO rakibini yenerek yarı finalde Tatvan Vangölü Ortaokulu'nun rakibi oldu. Burada da rakibini yenen Gölbaşı YBO finalde Tatvan Selahattin Eyyubi Ortaokulunu 3-2 yenerek Bitlis il şampiyonu oldu.

Gölbaşı Cumhuriyet YBO Beden Eğitimi Öğretmeni Burak Çiçekli, şampiyon olan Gölbaşı Cumhuriyet YBO ilimizi temsil etmeye hak kazanarak Ağrı'da yapılacak olan bölge şampiyonası grup maçlarına katılacağını, takımın hedefi gruptan lider çıkarak Türkiye yarı finallerine katılmak olduğunu söyledi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

Güroymak, Bitlis, voleybol, Spor
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