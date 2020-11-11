KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta binlerce fidan toprakla buluştu

11.11.2020 14:49
KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta binlerce fidan toprakla buluştu, System.String[]

"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta binlerce fidan dikildi.

"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta binlerce fidan dikildi.

KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta gerçekleştirilen fidan dikme programlarından, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"na canlı bağlantılar gerçekleştirildi.

Ankara'daki törene canlı bağlantıyla katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anavatan Türkiye'ye selamlarını göndererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KKTC'de mayıs ayında çıkan yangında çok sayıda ağaç kaybı yaşandığını anımsatan Tatar, "Güzelim KKTC'yi, yeşil Kıbrıs'ımızı korumak için çalışmalarımızı sizlerin de büyük destekleriyle sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ise törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile katıldı.

Esedov, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin tüm devlet kademeleri, yetkilileri ve Türk halkına gösterdikleri kardeş desteği için Azerbaycan halkı adına teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise kardeş Azerbaycan'ın zafer coşkusunu paylaşmak ve saha ile diplomatik çalışmalara destek vermek için Bakü'de bulunduğunu belirterek, bugün çoğunluğu zeytin ağacından oluşan 11 bin ağaç dikildiği bilgisini paylaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da son 44 gün nezdinde Azerbaycan halkının mücadelesine Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk halkı, devleti ve milletvekillerinin verdiği tam desteği gördüklerini ve hissettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu'nun kısa süre içinde beş kez Azerbaycan'a geldiğine dikkati çeken Bayramov, Türkiye'nin desteği için teşekkür etti.

Bosna Hersek ve Arnavutluk

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki etkinlikte de 1000 fidan dikildi.

Ankara'daki törene canlı bağlantıyla katılan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başbakanı Fadil Novalic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına selamlarını göndererek, "Dünyamızın yeşil kalması için böyle köklü projeler yapanları kutluyorum. Dünya bize yeşil bir şekilde emanet edildi. Onu daha da yeşillendiren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla düzenlenen proje kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da 1000 fidan toprakla buluştu.

Törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Bledi Çuçi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj da katıldı.

Rama, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeşil alanlarda bugün dünyadaki en önemli örneklerinden biri olduğunu ve Arnavutluk'a aktarılacak olağanüstü bir uzmanlığa sahip olduğunu söyledi.

Rama ayrıca geçen yıl başlatılan bu hareket için Arnavutluk'un ve Arnavutların iyi bir dostu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Çuçi ise Ankara ile gerçekleştirilen canlı bağlantıda, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın selamlarını ileterek, sadece bölge için değil, tüm dünya için önemli bir inisiyatif olan bu ağaçlandırma festivalinin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Saraybosna, Azerbaycan, Arnavutluk, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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