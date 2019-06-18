KKTC Başbakanından "Mavi vatana sahip çıkmak şarttır" açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin geleceğini etkileyecek milli bir mücadele verilmekte olduğunu belirterek, "Mavi vatana sahip çıkmak şarttır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin geleceğini etkileyecek milli bir mücadele verilmekte olduğunu belirterek, "Mavi vatana sahip çıkmak şarttır. Bunda Türkiye de biz de kararlıyız. Aksi halde birilerinin haklarımızı çalmasına, geleceğimizi karartmasına göz yummuş olacağız." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Kıbrıs Türkü ile Türkiye'nin, hakları için Doğu Akdeniz'de sondaj yapan Fatih gemisi yüzünden Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyecekleri" yönündeki haberleri değerlendirdi.

Tatar, "Yunanistan 'Enosis' hayali yüzünden Kıbrıs'ta savaş çıkaran, Kıbrıs Türkü'nün katledilmesine, bebeklerimizin, kadınlarımızın toplu mezarlara gömülmesine yol açan ülkedir. Kıbrıs sorununun baş suçlusu şimdi yavuz hırsız ev sahibini kovar misali Türkiye'ye çatmakla hiçbir şey sağlayamaz." yorumunu yaptı.

Fransa'yı da eleştiren Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim yıllardır söylemekte olduğumuzu bir kez daha ifade ederek Kıbrıs Türkü'nün yüreğine su serpmiştir. Türkiye, Doğu Akdeniz'e kıyıdaştır. İngiltere ve Yunanistan gibi Kıbrıs'ın garantörüdür. Peki Fransa nedir? Ne arıyor Kıbrıs'ta?" ifadelerini kullandı.

Tatar, AB'nin Kıbrıs Türkü'ne verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğine ve "Rum yanlısı" bir siyaset izlemeyi maharet saydığına da dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da tarihte benzerine az rastlanan bir çıkar kavgası sürdürülmektedir. Bazı ülkelerle, onlarla iş birliği içinde davranan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ve bizi Doğu Akdeniz'den dışlayarak haklarımızı gasbedebileceklerinin hayalini kurmaktadırlar. Bu çıkar kavgası nedeniyledir ki uygar geçinen bazı uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve AB, Kıbrıs'taki gerçekleri ve Rum uzlaşmazlığını bilmelerine rağmen doğruları ifade etmekten, Rum tarafını doğru yola davet etmekten kaçınıyor. Türkiye'mizin mavi vatan kavramı çerçevesinde kendisi ve bizim Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruması, garantör ülke olarak bizim mal ve can güvenliğimizi sağlamayı sürdürmesi, Kıbrıs Türkü için büyük bir şans ve korunması gereken bir ilişkidir. Kısacası, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin geleceğini etkileyecek milli bir mücadele verilmektedir ve mavi vatana sahip çıkmak şarttır. Bunda, Türkiye de biz de kararlıyız. Aksi halde, birilerinin haklarımızı çalmasına, geleceğimizi karartmasına göz yummuş olacağız. Fransa ve Avrupa Birliği, Türkiye ve Kıbrıs Türkü'nün haklarını yok sayarak, tehditler savurarak, mantıksız, uluslararası hukuka ve teamüllere aykırı kararlar alarak bizi korkutacağını, gerileteceğini sanıyorsa aldanıyor."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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