KKTC'de 50 gün süren hükümet krizi çözüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 50 gün sonra hükümet kurma çalışmalarında anlaşma sağlandı.

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