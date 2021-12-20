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Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi

20.12.2021 15:45

Gelen son dakika haberlerine göre Kıbrıs'ta Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 Kıbrıs Türkü çocuk şehidin naaşı, düzenlenen devlet töreniyle Atlılar Muratağa...

Kıbrıs'ta Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 Kıbrıs Türkü çocuk şehidin naaşı, düzenlenen devlet töreniyle Atlılar Muratağa Şehitliğine defnedildi.

Kayıplar Şahıslar Komitesi'nin Muratağa köyünde yürüttüğü kazılarda bulunan ve DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 11 çocuk şehit için tören düzenlendi.

Gazimağusa'daki Muratağa-Sandallar Şehitliği'ndeki defin törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, askeri erkan, şehit yakınları ile diğer vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

Rum lider Makarios'un 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasına "bunu Enosis'e bir sıçrama tahtası olarak gördüğü için" imza attığını söylediğini aktaran Tatar, Makarios'un Kıbrıs Türk halkının yok edilmesinin kendileri için vazgeçilmez bir hedef olduğunu açıkladığını da hatırlattı.

Tatar, Rumların 21 Aralık 1963'te Kanlı Noel olayları ile Kıbrıs Türklerine karşı katliam girişimleri başlattığını, daha sonra farklı noktalarda Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını sürdüğünü ve çok sayıda Kıbrıs Türkünü şehit ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "(Rumlar) Kıbrıs Türk halkının soykırım ile etnik temizlikten geçirildikten sonra, buranın (Ada'nın) Yunanistan'a bağlanacağını sanıyorlardı. Biz tabi ki direndik. 1974'te Türkiye'nin müdahalesiyle artık Kıbrıs'ta özgür ve bağımsız yaşamaya, onurlu ve haysiyetli bir şekilde devam etmekteyiz. Bugün bu 11 çocuğumuzun devlet töreniyle defnedilmesini için buradayız. Büyük bir acı. Bu ailelerin acılarını elbette yüreğimizde hala taşıyoruz. Bu çocuklar 3, 5, 7 veya en büyüğü 17 yaşında şehit edildi. Gerçekten Kıbrıs'ta büyük bir insanlık dramı yaşanmıştır." dedi.

Asla Kıbrıs'ta 1974 öncesine dönmek istemediklerini vurgulayan Tatar, bağımsız ve özgür yaşayabilmeleri için Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ersin Tatar, Türk askeri varlığının Ada'daki huzur ve güvenin yegane teminatı olduğunun da altını çizerek, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

"Bugün 11 çocuğumuza son görevimizi yapıyoruz"

Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ise 1974 Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından erkeklerin esir olarak götürüldüğünü, savunmasız kalan çocuk ve kadınların topluca vahşice katledildiğini, bunun insanlık için yüz karası olduğunu vurguladı.

Aşır, "Bugün 11 çocuğumuza son görevimizi yapıyoruz. İçimiz yanıyor. Kalkın çocuklar, o yaşadığınız köyümüz sizin cıvıltılarınızla çınlıyordu, bugün sessizlik hakim köyünüzde. Hayallerimizde yaşıyorsunuz. Bu olanları düşündükçe çıldırıyorum, bu acıyı ancak yaşayan anlar." ifadesini kullandı.

Konuşmalar sonrasında cenaze namazı kılınmasının ardından şehitlerin naaşının defnedileceği kabirlerin başına geçildi.

Daha sonra şehitlerin cenazelerinin, dualar eşliğinde defnedilmesiyle tören sona erdi.

Şehit yakınlarından Saliha Ulubayır, AA muhabirine, çok büyük acılar yaşadığını, kız kardeşi ve çocuklarının acılarının bugün tekrardan tazelendiğini söyledi.

Ulubayır, "Mezarları belli oldu, en azından gelip ziyaret edebiliriz. Nur içinde yatsınlar." diye konuştu.

Nejla Soydağ ise, acılarının günden güne böyle olaylarla tazelendiğini vurgulayarak, "Biz de köyde olsak, bizi de öldürürlerdi. Böyle bir acı ile 50 senedir yaşıyoruz, ölene kadar yaşayacağız herhalde. Her gece rüyalarımızda ve aklımızdalar. Vatan sağ olsun." sözlerini sarf etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları neticesinde kimlikleri belirlenen ve bugün şehitliğe defnedilen şehitlerin isimleri, Cengiz Mehmet, Mustafa Mehmet, Semral Mehmet, Songül Mehmet, Hasan Mehmet, Savaş Mehmet, Özcan Hasan, Ersoy Hasan, Uğur Hasan, Mustafa Mehmet Tavukcu ve Talat Mehmet Tavukcu olarak açıklandı.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar'daki katliam

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki 3 Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak, direnenleri ilk aşamada, geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Burada şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen kişilerin cenazelerinin gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi
Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi
Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi
Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi
Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi
Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi
Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi
Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi
Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi

Kıbrıs, Tatar, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: GAZİMAĞUSA - KKTC'de kimliği tespit edilen 11 çocuk şehidin naaşı devlet töreniyle defnedildi - Son Dakika
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