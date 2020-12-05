KKTC'de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek - Son Dakika

KKTC'de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

05.12.2020 14:58
KKTC'de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişlerde KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın tüm test ve karantina giderlerinin yolcular tarafından karşılanacağı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişlerde KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın tüm test ve karantina giderlerinin yolcular tarafından karşılanacağı bildirildi. Bankalar aracılığıyla ödenecek tutar ise 2255 TL olarak belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik bazı ilave tedbirler alındı. Dünyada genelinde pandeminin üçüncü dalgası yaşaması üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karantinasız girişler durduruldu. KKTC Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan ortak karara göre, Ada'ya gelen tüm yocuların giriş önesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırmasının zorunlu olduğu ifade edildi.  Yeni tedbirler kapsamında, yurt dışından KKTC'ye gelecek ziyaretçiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak, 7 gün karantinaya tabi tutulacak.

KOVID-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SEYAHAT UYGULAMALARI

KKTC Bakanlar Kurulu'nun Sağlık Üst Kurulu önerilerinin dikkate alındığı karara ilişkin tedbirler şu şekilde sıralandı:

"1.    Ülkemize girişlerle ilgili risk kategorileri tek kategoriye indirilmiştir. Buna göre yurt dışından ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucu ile kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 7 gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacaktır. Ülkeye girişte negatif PCR test sonucunu teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmayacaklardır.

2.    Ülkemize düzenlenecek Charter seferlerle, özel uçaklarla, tarifeli seferlerle giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması iptal edilmiştir. İşbu notam tarihleri arasında ülkemize karantinasız girişler durdurulmuştur.

3.    Resmi görev veya sağlık nedenleriyle yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığına müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.

4.    Hava yolu ile ülkemize gelmek amacıyla bilet kesecek kişilerin ilgili şirketler tarafından HES kodlarının kontrol edilerek geliş biletlerinin kesilmesi gerekmektedir. HES kodunda temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmemesi gerekmektedir. Ülkeye girişte yapılan 2. PCR sonucu covid pozitif çıkan kişilerin HES kodunda covid pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında cezai işlem uygulanacaktır.

5.    Ülkeye giriş yapacak 0-5 yas grubundaki çocuklardan PCR test sonucu istenmeyecektir.

6.    PCR testleri yalnızca türkçe ve ingilizce dillerinde kabul edilecektir.

7.    Yukarıda belirtilen uçağa biniş tarihinden önceki 3 günlük süre, PCR numunelerinin veriliş tarihi baz alınarak değerlendirilecektir.  Gün hesabı yapılırken yolcuların test sonuç belgelerinde yazan tarih ile seyahat edecekleri tarih arasında gün hesabı yapılması yeterli olup, spesifik saat hesabı yapılmasına gerek yoktur.

8.    Seyahat başlangıç tarihinden 4 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacaktır. Bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacaklardır. Seyahat başlangıç tarihi bağlantılı uçuşlarda ilk uçağa biniş tarihidir.

9. Türkiye'den KKTC'ne gelecek yolcuların PCR test sonuçlarının üzerinde QR kodu olma zorunluluğu vardır.

10.    Tüm test ve karantina ücretleri KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkeye gelen yolcular tarafından karşılanacaktır. Ülkeye giriş yapmak isteyen kişiler, aşağıdaki hesap numaralarına karsısında yazan ücretleri ödeyerek alacakları dekontla uçuş yapabileceklerdir. Havayolu şirketleri dekontlarını ibraz etmeyen yolcuları uçağa kabul etmeyeceklerdir.

11. Birleşik Krallık'tan gelecek yolcuların NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) testleri girişte kabul edilecektir. İngiltere'nin kapalı olması dolayısıyla test sonucunu print yapamayan yolcuların NHS'nin göndermiş olduğu SMS de geçerli kabul edilecektir. Ayrıca Birleşik Krallık'ta eğitim gören KKTC uyruklu öğrencilerin kendi üniversiteleri tarafından yapılan tüm covid 19 testleri geçerlidir. Uygulama sadece Birleşik Krallık ile sınırlıdır.

12.    Türkiye'ye kısa süreli ziyaret gerçekleştiren KKTC vatandaşları'nın KKTC'ne dönerken KKTC'den alınan son 3 gün içerisindeki PCR testleri geçerlidir. Bu kişiler KKTC'ne girişlerinde 7 günlük merkezi karantina uygulamasına tabidir.

13.    İşbu uygulamalar 8 Aralık 2020 ile 23 Aralık 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) geçerli olacaktır."

KARANTİNA ÜCRETİNİN ÖDENECEĞİ BANKA HESAP VE İBAN NUMARALARI

Açıklamaya göre, karantina ücretlerinin yatırılacağı banka hesap numaraları ve iban numaraları da şöyle:

"Alıcı Adı: KKTC Maliye Bakanlığı

Alıcı Adresi: KKTC Maliye Bakanlığı Lefkoşa-KKTC

Banka Adresi: Şht. Mustafa Ahmet Ruso Sokak No. 11 Küçük Kaymaklı Lefkoşa KKTC

TC ZİRAAT BANKASI

TL                        2.255 TL

HESAP NO: 40298710-5001

UBAN: TR290001000860402987105001

USD                        289 US$

HESAP NO: 40300032-5001

IBAN: TR470001000860403000325001

EURO                        238 EURO

HESAP NO: 40298710-5002

IBAN: TR020001000860402987105002

GBP                        214 STG

HESAP NO: 40298710-5004

IBAN: TR450001000860402987105004

TCZBTR2A  "

(ŞEB)


KKTC'de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek
KKTC'de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek
KKTC'de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Koronavirüs, PCR Testi, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek - Son Dakika Dünya


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