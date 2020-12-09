KKTC hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na teknokrat atama - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4'üncü azınlık hükümet kurularak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın onayına sunuldu. Kabinede sadece Dışişleri Bakanlığı'na teknokrat atama yapıldı.

KKTC'de 4'üncü azınlık hükümet kurularak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) ortaklığında kurulan yeni koalisyon hükümeti Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylarken; kabinede sadece Dışişleri Bakanlığı'na teknokrat atama yapıldı.

BİR SAAT SÜREN GÖRÜŞME SONRASI KABİNE AÇIKLANDICumhurbaşkanlığında yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Saner, basına kabineyi açıkladı. Kabinede sadece Dışişleri Bakanlığı'na teknokrat atama yapıldı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, kabinedeki yerini koruyan tek bakan olurken, bazı bakanların da yerleri değiştirildi. Hükümeti kurma yetkisinin kendilerine verilmesinin ardından üç parti olarak bir koalisyon protokolünü imzalayıp hükümeti kurduklarını ve kabinesini de Cumhurbaşkanına sunduğunu dile getiren Saner, kabinenin ülkeye hayırlı olmasını diledi. GÖREV ALAN İSİMLER SIRALANDIUBP'nin Başbakanlık ve 7 bakanlık, DP'nin 2 bakanlık ve YDP'nin bir bakanlık aldığı kabinede görev alan isimler şöyle: "Başbakan Ersan Saner; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Maliye Bakanı Dursun Oğuz ; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ; Sağlık Bakanı Ali Pilli; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman; Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı."TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA BİRÇOK AÇILIM GERÇEKLEŞECEK

2021 yılında 3,5 milyon TL'lik bir açık gözlemlendiğini ve artık KKTC'nin bütçesinin bir an önce Meclis'ten geçmesi gerektiğini kaydeden Saner, hükümetteki koalisyon ortakları ile birlikte hiç vakit kaybetmeden işlerin düzelmesi için her türlü adımı atacaklarını belirtti. Tüm halkın kendilerine güvenmesini temenni eden Saner, başta mali durum olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ile de işbirliği içerisinde ileriki günlerde birçok açılımı gerçekleştirmek için çok ciddi bir çalışma temposu içerisine gireceklerini söyledi. Saner Cumhurbaşkanı'nın bildirim yapmasının ardından kabinenin 24 saat sonra Meclis'te okunacağını kaydetti.