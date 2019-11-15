KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü Trabzon'da kutlandı

Trabzon'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, KKTC Trabzon Başkonsolos'u Zalihe Erden ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan KKTC Trabzon Başkonsolos'u Zalihe Erden, Türk halkının kendi kendini yönetme ve geleceğini tayin etme hakkının en önemli simgesi olan KKTC'nın kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Erden, varlığı, özgürlüğü ve insan hakları için yıllarca mücadele etmiş olan Kıbrıs Türk halkının 36 yıl önce kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettiğini söyledi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Trabzon Valiliği'nde, madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi.

Madalya tevcih töreninde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, şehitleri rahmetle anarak Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere uzun ömürler diledi.

Kıbrıs'ın 1571 yılında Osmanlı topraklarına katıldığını hatırlatan Ustaoğlu, yüzyıllardır bir Türk yurdu olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, "Kıbrıs, vatandaşlarımızın özgürce, hürce yaşadığı 448 yıl önce bizim topraklarımıza katılmış Akdeniz'deki üçüncü büyük ada. Farklı inançlarda, farklı kültürde olanların her birisi o büyük imparatorluğun geniş hoşgörüsü altında güzel bir dayanışma ve kardeşlik içerisinde yüzyıllarca birlikte yaşamıştır." dedi.

Törende, 72 gaziye madalya ve beratleri Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve diğer protokol üyelerince verildi.