KKTC'nin en güçlü römorkörünün modernizasyonu yapıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir tersanede modernizasyonu gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Kuruluşu filosunun en büyük ve güçlü römorkörü Söndüren-10, törenle Doğu Akdeniz 'e uğurlandı.

Başiskele ilçesindeki Uzmar tersanesinde modernizasyonu yapılan Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Kuruluşu filosundaki 3 römorkörden en büyüğü ve en güçlüsü olan Söndüren-10'u Doğu Akdeniz'e uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıyı Emniyet Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ katıldı.