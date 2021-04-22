Kocaeli Büyükşehir'den çiftçilere ''İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası'' - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'den çiftçilere ''İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası''

22.04.2021 10:32
Kocaeli Büyükşehir'den çiftçilere ''İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası'', System.String[]

Gebze ilçesinde, çiftçilere, topraktan sofraya kadar uzanan üretim ve pazarlama aşamalarını kapsayan eğitim verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, "İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Projesi" kapsamında düzenlenen eğitime katılan çiftçilere sertifika verildi. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Turan tarafından, İyi Tarım, Sera İçi Üretim Toprak Bilgisi ve Kök Hastalıkları konularında çiftçilere, topraktan sofraya kadar uzanan üretim ve pazarlama aşamalarını kapsayan konularda bilgi sunumu yapıldı.

İYİ TARIM UYGULAMALARI

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Farmer Expert, Bereket Tarımcılık ve HGT Tarım tarafından, İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılarak gelecek nesillere daha sağlıklı toprak bırakılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Gebze ilçesi Pimtaş HGT Konferans salonunda çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.

PROF. DR. METİN TURAN ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Turan, İyi Tarım Uygulamalarının, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediğini anlattı. Turan, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretilen, üretimi sırasında insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği ifade etti.

ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI

Toprak analizi, toprak yapısına ve bitkilere göre uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımının önemini vurgulayan Turan, şöyle devam etti: "Uygulanan gübrenin çeşidi, alanı, markası, içeriği, tarihi ve miktarı gibi bilgiler mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Hastalık ve zararlılarla mücadelenin 'Entegre Mücadele Teknik Talimatları' doğrultusunda öncelikle kültürel tedbirler, mekanik ve biyolojik mücadele veya biyoteknik yöntemlerin uygulanması, son çare olarak kimyasal mücadelenin yapılmasını gerekir."

HASAT SONRASI DA ÖNEMLİ

Hasat sonrası ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi aşamasında, kişisel hijyenin sağlanması gerektiğini kaydeden Turan, çalışanların kullandığı tesislerin, ambalajlama yöntemleri ve maddeleri ile kullanılan depo ve ambalajlama alanlarının uygunluğu, ısı ve nem koşulları ile hijyen risk değerlendirmesinin önemli olduğunu aktardı. Yılda en az bir kez toprak, su ve ürün/yaprak analizleribin yapılması gerektiği ifade edilen Prof. Dr. Metin Turan, su analizlerinde mikrobiyal, kimyasal ve mineral kirleticilerin ile ürün/yaprak analizlerinde pestisit kalıntısının dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, analizlerin akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılmasını gerektiğini sözlerine ekledi.

SERTİFİKALAR VERİLDİ

Çiftçiler, eğitim seminerinin çok faydalı geçtiğini önemli bilgiler elde ettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Program sonunda eğitime katılan çiftçilere sertifikaları verildi.

Kocaeli Büyükşehir'den çiftçilere ''İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası''

Yeditepe Üniversitesi, Metin Turan, Gebze, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir'den çiftçilere ''İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası'' - Son Dakika


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