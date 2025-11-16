Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

16.11.2025 11:19
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eski eşi M.K.'yi darbettikten sonra ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ercan Kavşut'u cadde üzerindeki aracında bıçaklayarak öldüren Burak Ergün tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eski eşi M.K.'yi (30) darbedip yaraladıktan sonra ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ercan Kavşut'u (36) caddede aracında bıçaklayarak öldüren Burak Ergün (34) tutuklandı.

Olay, 13 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan Burak Ergün, bir süre önce memleketi Kocaeli'ye geldikten sonra boşandığı M.K.'yi darbedip bıçakladı. Ergül daha sonra, arkadaşı Ercan Kavşut'u, eski eşi M.K. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek defalarca bıçakladı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Otomobilin direksiyon koltuğunda oturduğu sırada bıçaklanan Kavşut, yaralı halde kaçmaya çalışırken, yaklaşık 500 metre sonra park halindeki hafif ticari araca çarptı. Burak Ergün'ün Ercan Kavşut'u otomobilin içinde bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavşut, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ercan Kavşut dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. M.K.'nin ise tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, yaya olarak kaçan Burak Ergün ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden Burak Ergün tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 369963:
    namuslu yapyacaksin 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
