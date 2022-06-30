Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı" başladı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, böyle önemli bir çalıştayın kentte gerçekleştirilmesini sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknoloji üssü olmasının yanı sıra bilişim ve inovasyon merkezi olduğuna işaret eden Yavuz, "Bu vesileyle de bu şehrin başka bir gözle ele alınması, irdelenmesi ve önümüzdeki süreçlerin nasıl bir yol alabileceği konusunda çalışmak, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası rekabetteki gücünü artıracak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, geçmişte de ulaşım yollarına hakim olmanın, devletler arasında önemli rekabet alanı olarak ortaya çıktığını vurgulayarak, Kocaeli'nin sahip olduğu potansiyele değindi.

"Lojistik köy kurulmasıyla ilgili, Kocaeli'nin buna çok müsait ve uygun olduğunu değerlendiriyoruz." diyen Yavuz, kentin sanayideki lider konumunun devam etmesinin, bütün kurumların bu alana konsantre olmasından geçtiğini anlattı.

Kentte 14 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunduğunu aktaran Yavuz, "14'üncü OSB'de 2023 yılında üretim yapmayı hedefleyen bir Kocaeli var. Bu nedenle özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda aslında ulaşım alanında çok büyük devrim gerçekleştirdi ama hepinizin bildiği gibi değişim sürekli. O yüzden biz değişime devam edeceğiz, daha fazla inşallah yatırım yapacağız." diye konuştu.

"Kocaeli'de lojistik köy oluşturulmalı"

Büyükakın da ulaşım konusunda önemli projelerin hayata geçtiğini, son 20 yılda bakanlığın gerçekten hem Kocaeli hem Türkiye için devasa projelere imza attığını belirtti.

Bugün çalıştayda Körfez'i, Kocaeli'yi konuşacaklarını dile getiren Büyükakın, şunları söyledi:

"Kocaeli'de lojistik köy oluşturulmalı. Demir yolu hatlarıyla entegreli şekilde olmalı. Bu, Büyükşehir Belediyesinin yapabileceği bir organizasyon değil. Bakanlıklar arası bir çalışmayı gerektiriyor. Lojistik köyde büyük depoların antrepoların dağıtım zincirlerinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Kocaeli'de günlük 200 bin kamyon hareket ediyor. Kargo taşımacılığının artırılması yine aynı şekilde Cengiz Topel Havalimanı'ndan başlaması ve bunun bir lojistik hareket imkanı olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. En azından kargo taşımacılıklarının Cengiz Topel Havalimanı'nda başlatılması kente başka fırsatlar getirecektir."

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Kocaeli'nin yüzölçümü bakımından küçük kent olmasına rağmen katma değeri bakımından önemli bir il olduğunu belirterek, "Odamıza kayıtlı 3 bin 400 firmamız var. Bunların 338'i yabancı sermayeli. Başka ilde böyle bir oran yoktur." dedi.

Otomotiv sanayisinde yüzde 39, kimyada yüzde 27, metalde de Türkiye'nin yüzde 19'unu ürettiklerine işaret eden Zeytinoğlu, "Körfez'imizin de 35 limanı var. Bu sayı önümüzdeki dönemde belki 1 tane daha artacak. Elleçlenen yük miktarı 81,3 milyon ton. Bu, bizi Türkiye'de birinci yapıyor. Avrupa'da da 7'nci yapıyor. Dolayısıyla ilimiz hem sanayi hem de liman kenti." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, kentin her alanda büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, yapılması gerektiğini düşündükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yarın sona erecek çalıştayın açılışına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, kamu kurumlarının temsilcileri ile ilçe belediye başkanları katıldı.