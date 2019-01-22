Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fetö'den 14 Askeri Personel Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Fetö'den 14 Askeri Personel Gözaltına Alındı

1 saat önce

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 askeri personelden 14'ü gözaltına alındı.

Kocaeli'de Fetö'den 14 Askeri Personel Gözaltına Alındı, System.String[]
Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 askeri personelden 14'ü gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale illerinde şahısların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM tarafından gerçekleştirilen operasyonda 18 zanlıdan 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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