Kocaeli'de fındık rekoltesi, ıslah çalışmalarıyla artırılacak - Son Dakika

"Sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'nin 5 ilçesinde başlatılan ıslah çalışmalarıyla fındık üretiminin ve veriminin artırılmasıyla hedefleniyor.

Valilik tarafından hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen "Kocaeli Özelinde Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması" projesi Haziran 2021'de hayata geçirildi.

Proje kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fındık üretimi yapan çiftçilere, bahçelerinde gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında uygulamalı eğitim veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Yüksel Çil, AA muhabirine, Vali Seddar Yavuz'un gerçekleştirdiği köy ziyaretleri sırasında, Ordu'da fındıkla ilgili hayata geçirdiği projelerin Kocaeli'de uygulanmasına karar verdiğini söyledi.

5 ilçede 86 bin hektarlık alanda fındık üretimi gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 14 bin ton ürün elde edildiğini aktaran Çil, fındık bahçelerinde verim düşüklüğünün göze çarptığını kaydetti.

Proje kapsamında Ordu'dan gelen uzman ekibin, 29 tarım müdürlüğü çalışanına fındık üretimi ve fındık ağacı bakımıyla ilgili eğitim verdiğini belirten Çil, ekiplerin yaklaşık 868 dönümlük bir alanda fındık ıslah çalışmaları gerçekleştirdiğini anlattı.

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan'ın fındık bahçesinde örnek çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Çil, "Islah projesine başlamadan önce toprak analizleri yaptık. Yaklaşık 100 çiftçinin bahçesinden toprak numuneleri aldık. Bu toprak numunelerinin analizlerini gerçekleştirdik. Gübre takviyesinde bulunduk. Vatandaşlarımıza bahçelerinde teknik olarak ne şekilde kullanacaklarını izah ederek gübrelerini fındık alanına yaymalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında ıslah çalışmalarının 3 yıl süreceğini anlatan Çil, şöyle devam etti:

"Fındık üretimimizi artırmak istiyoruz. Kocaeli'de dekar başına 100 ve 130 kilogram bandında verim elde ediliyor. Fındık ıslah çalışmalarımızla bunu en az 200 ve 250 kilogram aralığına çekmeyi hedefliyoruz. En düşük ihtimal, yüzde 30 oranında rekolte artırımını hedeflemekteyiz. Bunun Kocaeli ekonomisine 5 milyon lira civarında bir katkı sunacağını hesapladık. Rekoltesi ve randımanı daha yüksek bir fındık elde etmeyi hedefliyoruz. İlk etapta 100 çiftçi diye yola çıktık ama gidemediğimiz köylerden, ulaşamadığımız mahallelerden bile talepler gelince bu talepleri teknik ekibimizdeki arkadaşlarla karşılıyoruz.

Teknoloji ve sanayi kentiyiz ama diğer taraftan baktığımızda Kandıra ve İzmit bölgemizde tarımsal potansiyelimiz daha yüksek. Gebze bölgesinin iç kuzeye bakan kısımlarında yine tarım alanlarımız çok geniş, Körfez ve Derince ilçelerimizde yine kuzey bölgelerinde kalan alanlarımızda ileri düzeyde tarımsal alanlarımız mevcut. Bu tarımsal alanlarımızda teknolojiye ve tekniğe en uygun düzeyde tarımsal faaliyetlerimiz yürütülmektedir."

Çil, proje doğrultusunda çiftçilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe makine ve gübre desteği de verildiğini, çiftçilere teknik desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Arazilerimiz fındık üretimine elverişli"

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da fındık üreticisi olduğunu ve 30 dekarlık fındık bahçesi bulunduğunu söyledi.

Kocaeli'nin tarım potansiyeline değinen Karaaslan, "Fındık üreticilerimiz, dedelerinden ve babalarından gördükleri yöntemlerle bakım yapıyorlar. Teknik ekipler, fındık bahçelerinde uygulamalı eğitim veriyor. Bahçemin ekimini, 1992 yılında kendim yaptım. Eğitimde, bakımla ilgili benim de bilmediğim bazı noktalar olduğunu gördüm. Benim açımdan çok verimli oldu. İnşallah bütün fındık üreticilerimiz de bundan faydalanır. Fındıkta kalite önemli. Fındıkta kaliteyi yakalamak için eğitim şart. Köylerimizde hep belirli bir yaşın üzerinde çiftçilerimiz yaşıyor. Fındık bahçesi oluşturmak isteyen genç çiftçilerimiz de bilgi alıyor." diye konuştu.

Karaaslan, fındığın değerli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Arazilerimiz fındık ve meyve üretimine elverişli. Eğimli arazilerimiz Karadeniz bölgesini andırıyor. Arazilerimizde alternatif ürün olarak fındık ağırlıklı olarak yer alıyor." dedi.