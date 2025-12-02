Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu

Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu
02.12.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı bir apartmanın yanındaki inşaat çalışması, 1'inci kattaki dairenin yatak odasının duvarını yıktı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte odanın içi de betonla dolarken, bu sırada uykuda olan ev sahibi olayı işçilerin kapıyı çalmasıyla öğrendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yer alan bir şantiyede beton atma çalışması yapılırken, inşaat alanın yanındaki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki odanın duvarı yıkıldı.

UYANINCA YATAK ODASININ YIKILDIĞINI ÖĞRENDİ

Duvarın tamamen yıkılmasıyla birlikte odanın içi de betonla doldu. Bu sırada uykuda olan daire sahibi M.R.Ç., yıkımı inşaat işçilerinin zilini çalmasıyla öğrendi. Ev sahibi odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi

ZARARI MÜTEAHHİT KARŞILAYACAK

İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler dairede ve inşaat çalışmasında incelemelerde bulundu. Öte yandan, müteahhittin zararı karşılayacağı öğrenildi.

Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi
Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, 3-sayfa, İtfaiye, İnşaat, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı
Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar AYM o düzenlemeyi iptal etti Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı 2 genç feci şekilde can verdi Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
Baba-oğul kavgasında kan aktı Biri hastanede yaşam savaşı veriyor Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
20 yıllık iktidara son vermişti Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı 20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
MHP lideri Bahçeli’den Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

21:59
Büyükçekmece Adliyesi’nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
21:56
Sadettin Saran’ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi
21:29
BBP lideri Destici’den PKK uyarısı: “Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz“
BBP lideri Destici'den PKK uyarısı: "Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz"
21:11
AK Partili Çelik’ten Barzani’nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
21:00
Utanmadan kayda da aldılar Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
20:39
“İmamoğlu duruşması TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi
"İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
20:35
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar ’eyvah’ dedi
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
18:20
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız
17:09
Yılbaşında sil baştan değişiyor Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL’yi bulan var
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var
12:09
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 22:26:18. #7.12#
SON DAKİKA: Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.