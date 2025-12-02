Yer yerinden gerçekten de oynadı! Uyanınca yatak odasını bu halde buldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yer alan bir şantiyede beton atma çalışması yapılırken, inşaat alanın yanındaki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki odanın duvarı yıkıldı.
Duvarın tamamen yıkılmasıyla birlikte odanın içi de betonla doldu. Bu sırada uykuda olan daire sahibi M.R.Ç., yıkımı inşaat işçilerinin zilini çalmasıyla öğrendi. Ev sahibi odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler dairede ve inşaat çalışmasında incelemelerde bulundu. Öte yandan, müteahhittin zararı karşılayacağı öğrenildi.
