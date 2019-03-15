Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli 7 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli Merkezli 7 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

35 dakika önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan 17 şüpheli, adliyeye getirildi.

Kocaeli Merkezli 7 İldeki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan 17 şüpheli, adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Mart'ta, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ile 10'u muvazzaf 14 astsubay gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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