Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 1 ihraç yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen, 8'i muvazzaf ve 2'si emekli 10 astsubay toplam 14 askeri personel gözaltına alındı.



Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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