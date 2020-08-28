Kocaeli ve Sakaryalı balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Kocaeli ve Sakaryalı balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Av yasağının bitmesiyle "vira bismillah" diyebilmek için 1 Eylül'ü bekleyen Sakarya ve Kocaeli'deki balıkçılar, tekne ve ağlarını yeni sezona hazırlıyor.

Kocaeli ve Sakaryalı balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor, System.String[]

Av yasağının bitmesiyle "vira bismillah" diyebilmek için 1 Eylül'ü bekleyen Sakarya ve Kocaeli'deki balıkçılar, tekne ve ağlarını yeni sezona hazırlıyor.

Av sezonundan umutlu olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, en çok palamut ve çinekop yakalamayı bekliyor.

İlçedeki Ereğli Balıkçı Barınağı'nda, teknelerin yaklaşan av sezonu için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Ağlarını onaran balıkçılar, motorların da bakımlarını yapıyor.

Balıkçı Muammer Mert, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, sezon için ağların bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Ağ tamirinin sonuna geldiklerini ifade eden Mert, "Şu an yaptığım hamsi ağı, 2-3 güne ağ tamir işimiz biter. Palamut ve çinekopun bol olduğu duyuluyor. Haberler bu şekilde geliyor. İnşallah öyledir. Eğer işlerimiz iyi giderse de yorgunluk kalmaz." diye konuştu.

Balıkçı Birol Seymen de ağ tamiri yaptıklarını ve bir iki gün sonra ağ bakımlarını bitireceklerini kaydetti.

Bu sene sezonun iyi geçeceğini umduklarını belirten Seymen, "Gemimizde 25-26 kişiyiz. 7,5 ay denizde kalacağız. Kazançlarımız olduğu zaman yaşadığımız zorlukları da unutuyoruz." dedi.

"Hamsi yakalamak sıkıntı oldu"

Tekne sahibi Hüseyin Abanoz (59), yeni av sezonu için ağların bakımlarını yaptıklarını, yeni dönem için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Balığın bol olması için havaların iyi gitmesi gerektiğine işaret eden Abanoz, "Balık denildiği gibi varsa bu sezon balıkçılık güzel gidecek gibi duruyor. Bu sene hamsi avcılığı biraz sıkıntı. Pek denizde hamsi balığı gözükmüyor. Bu hamsi balığını yakalama şansı da ışıkla oluyordu. 2-3 sene bu ışığı tek lamba olarak serbest bırakılmıştı fakat 'aç gözlüler' yüzünden ışıkla avlanmak Marmara'da yasaklandı. Hamsi balığını da yakalamak sıkıntı oldu." diye konuştu.

Ailesiyle balıkçılık yapan Abanoz, yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını diledi.

Sakaryalı balıkçılar da hazırlıklarını sürdürüyor

Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu nokta olan Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle'deki limanda hazırlanan balıkçılar da yeni sezona umutlu giriyor.

Eksikliklerini gidermek için yoğun mesai harcayan balıkçılar, teknelerinin ve ağlarının bakımlarını tamamlayıp 1 Eylül'ü heyecanla beklemeye başladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Fuat Sezer, AA muhabirine, 2020-2021 sezonuna çok az bir zaman kaldığını hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Geçen sezon palamuttan umduklarını bulamadıklarını ancak bu yıl denizde palamut bereketi beklediklerini belirten Sezer, "Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz inşallah. Bütün arkadaşlar son hazırlıklarını yapıyor. Ağlarımızın tamirini yaptık, teknemizde gerekli tüm malzemeleri tamamladık." dedi.

Balıkçıların ağlarını teknelere yüklemeye başladığını anlatan Sezer, 1 Eylül itibarıyla "vira bismillah" diyecekleri günü heyecanla beklediklerini aktardı.

Sezer, "Kredi çekip borçlanan arkadaşlarımız var. İnşallah sezonun bereketli olmasıyla borcunu ödeyecekler. Palamut sezonunun bereketli geçmesini umuyoruz. Bu sene emareler bu şekilde. Ayrıca istavrit ve çinekop da denizde bereketli gözüküyor. İnşallah hayırlı bir sezon olacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Kaç aydır bunu bekliyoruz, heyecanlıyız"

Balıkçı Ali Batuhan Canavar, sezon için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Tam teşkilat sezona hazırlıklarımızı yaptık. Hazır kıta sezonu bekliyoruz. Kaç aydır bunu bekliyoruz heyecanlıyız. Palamut, çinekop, barbun, hamsi, istavrit tutuyoruz. İnşallah bereketli geçecek, umudumuz o yönde. Teknede 7-8 kişi geçimini bununla sağlıyor." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oran da yeni ağlar yaptırdıklarını ve sezonu heyecanla beklediğini belirterek, "Denizi seviyorum. Çocukluğumuzdan beri bu işle uğraşıyorum. Geçimimizi de buradan sağlıyoruz. Severek çalışıyorum. 1 Eylül'de başlayacak sezonu bekliyoruz. Kayığımızın, ağlarımızın, halatlarımızın bakımlarını yaptık. Sezonumuzu bekliyoruz, mutluyuz bu sezon güzel işler olacak öyle duyumlar aldık. Heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamürsel, Kocaeli, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli ve Sakaryalı balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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