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Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı

30.11.2021 11:25
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı

Adıyaman'da, 5 bin 700 metre uzunluğundaki Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Adıyaman'da, 5 bin 700 metre uzunluğundaki Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli törenle atıldı. İnşaatına başlanan projeyle 187 bin dönüm arazinin suyla buluşması ve kentin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sunması hedefleniyor.

E-BERK Makine tarafından yerli üretim olarak yapılan makine Koçali sulama, ileti tüneli açma çalışmaları başladı. Şantiye alanında düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri ile DSİ çalışanları katıldı.

AYDIN: 187 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAK

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın ise "Proje aşaması, ÇED sürecinden sonra yatırım programına alınması, ihale ve tünel açma çalışmaları bir süreç ve kolay olmuyor. Burada sadece tünel açmanın maliyeti söylendi ama bir sulama projesi ihalesi Koçali tek başına 650 milyon liraya ihale edildi. İhale edildiği gün itibariyle fiyatlar çok arttı. Baraj ayrıca ihale edildi. Baraj çok önemli, 187 bin dekar arazi sulanacak. Adıyaman merkezin içme suyu problemini çözecek baraj yıllık 285 milyon lira katma değer sağlayacak. 35 kişiyi proje kapsamında istihdam edeceğiz. Bugüne kadar Adıyaman'da 76 adet projeyi Devlet Su İşleri olarak bitirmişiz. Şehrin bütün ihtiyaçlarını, taleplerini, takip ediyoruz ve hamdolsun ciddi mesafeler aldık" diye konuştu.

BALTA: MALİYETİ 390 MİLYON LİRA

Törenin açılış konuşmasını yapan DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, "Bugün Adıyaman ilimiz için büyük önem arz eden ve 18 bin 770 hektar alana sulama suyu yetecek olan Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi tünel delme işine  yaklaşık maliyeti 390 milyon lira olan iş kapsamında Koçali Barajı göl alanı sulama yaklaşım kanalıyla 4 metre çapında 5 bin 570 metre uzunluğunda tünel açma makinesiyle ve klasik yöntemle açılacak bin 490 metre yaklaşım kanalı imalatı yapılacaktır" dedi.

Türk mühendisler tarafından yapılan makine ile tünelin açılacağını aktaran Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da "Yaklaşık 1,5 yıldır Adıyaman'dayım geldiğim günden bu yana en çok duyduğum konulardan birtanesi vatandaşlarımızın 'ne zaman suyumuz gelecek ne zaman barajımız faaliyete girecek'tir. Bana sürekli bunu sordular. Bu yatırımlar kolay değil sabır işi 1990 yıllarda tozlu raflardan devam eden bir iş ama ne mutlu ki Türk mühendislerin icat ettiği makinalar ile oluşturan makinalar ile deleceğiz 5 bin 570 metre tünel açacağız. Ülkemizin ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar geliştiğini gösteriyor bu işler. Biz artık Japonya'nın delme makinalarına ihtiyaç duymuyoruz. Biz artık Avrupa'nın ileri teknolojisine ihtiyaç duymuyoruz. Kendi ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz. Karadeniz'in altında yatan binlerce yüzbinlerce metre küp doğal gazı kendimiz çıkarıyoruz. Suları toprak ile buluşturacak tünelleri kendimiz açıyoruz. Karayollarındaki tünelleri kendimiz açıyoruz ne mutlu ki bugünlere ulaştık. Bundan her Türk vatandaşı gibi hepimizin gurur duyması lazım" ifadelerini kullandı.

E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru ise şunları söyledi:

"Evet bugün burada E-BERK Makinanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak bulunuyorum. Böylesine güzel bir günde anlamlı bir günde benim için gerçekten çok değerli bir gün. Çünkü üretmiş olduğumuz tünel açma makinesi Türkiye'de yine bir Devlet Su İşleri projesinde Koçali sulama, ileti tünelinde kullanılacak. Fabrikamızda tamamen yenilediğimiz yaklaşık 4. 8 metre çapında 500 ton ağırlığında 165 metre uzunluğunda bir makinadan bahsediyorum. Bugün kazıya girdi. Gördüğünüz gibi kazı yapıyor makine Sayın valimizin, başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve kentin ileri gelenlerin katıldığı çok güzel bir etkinlik oldu. Umuyoruz bugün güzel başladık başladığımız gibi çok hızlı bir şekilde projeyi tamamlamak bize nasip olur. Bu makine bu zemine uygun jeoteknik zemine uygun olarak tasarlandı. Zeminde ağırlıklı olarak kum taşı, kireç taşı gibi çeşitli jeoteknik malzemeler var bu malzemelerden dolayı da makinemizin buna dayanıklı olması gerekiyor. Bu makine buna göre tasarlandı. 12 bin parçadan oluşuyor makinamız. 12 ayrı mühendislik dalını içeriyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu makinayı biz ürettik dünyada da ülkemizi dünyadaki 8'inci tünel açma makinesi üreticisi yaptık. Bu anlamda çok gururluyuz. ARGE ekibimize bütün fabrikamızdaki ekibimizden, teknisyenlerimizden, çalışanlarımızdan ben herkese teşekkür ediyorum."

Yüklenici firma Kormak AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özhelvacı da "Bu projenin bölge için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. En kısa sürede projeyi tamamlayarak bölge halkına armağan etmek istiyoruz" dedi.


Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, İnşaat, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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