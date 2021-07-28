Koçarlı yeni kent meydanına kavuşuyor - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın, Emniyet Amirliği ve Belediye Hizmet Binası Projesi kapsamında ilçeye kazandıracağı yeni kent meydanı düzenlemesi için çalışmalar başlıyor.

Göreve seçilmesinin ardından Koçarlı'yı marka ilçe vizyonuyla yepyeni bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvayan Belediye Başkanı Kaplan, Emniyet Amirliği ve Hizmet Binası Projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanması planlanan yeni meydan düzenlemesi çalışmalarının startını verdi. Bu hafta itibariyle başlayacak olan meydan düzenlemesi çalışmalarının, en geç 2022 yılı başlarında son şeklinin verilerek ilçeye kazandırılacağını belirten Başkan Kaplan, "Koçarlı'mızın kalbi olan Cumhuriyet Meydanı'mızı yapacağımız düzenlemeyle yepyeni bir görünüme kavuşturacağız" dedi.

"İlk etap çalışmalar başlıyor"

Geçtiğimiz Nisan ayında Ankara'da ziyaret ettiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan meydan projesiyle ilgili gerekli destek sözünü aldıklarını hatırlatan Başkan Kaplan, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz iki etaptan oluşan ve üzerinde titizlikle durduğumuz projemizi tamamladı. Bu hafta itibariyle başlayacak ilk etap çalışmalarımız çerçevesinde, konser, eğlence ve tören alanı olarak kullanılacak bin 400 metrekarelik kısımda, yeni Atatürk büstü, otopark, yeşil alan ve oturma gruplarından oluşacak düzenleme yapacağız. Ardından ikinci etap çalışmalara dönük olarak belediyemize ait olan Adnan Menderes Çay Bahçe'mizi de kapsayan kısmı, komple yenilemeden geçireceğiz. Ayrıca meydanımıza yeni düzenlemeyle birlikte halk ekmek büfelerimizle ATM'leri de birleştirerek daha derli toplu bir görünüm kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık bin 200 metrekarelik kısımda yapacağımız ikinci etap çalışmalar kapsamında, meydanımıza 140 metrekarelik yeni bir kafeterya, bay-bayan ve engelliler için modern tuvaletle beraber 150 kişilik oturma alanı da yapacağız" diye konuştu.

"Koçarlı'mızın çehresini değiştirecek"

Toplamda 2 bin 600 metrekarelik alanı kapsayan 3 milyon lira maliyetli meydan düzenlemesini, yeni belediye hizmet binasıyla eş zamanlı olarak tamamlamayı planladıklarını söyleyen Başkan Kaplan, "En geç 2022 yılı başlarında meydanımıza son şeklini vererek ilçe halkımızın kullanımına sunacağız. Adeta Koçarlı'mızın çehresini değiştirecek olan yeni meydan projemizi, ilçemize modern kent görünümü kazandırma anlamında da çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Karayolları Bölge Müdürlüğü'müzün destekleriyle yapacağımız ilçe girişi ve kavşak düzenleme çalışmaları da büyük önem arzediyor. Göreve seçildiğimizden bu yana tüm girişim ve mücadelemiz, Koçarlı'mızın yeniliklerle tanışmasını sağlamak adınadır. Koçarlı'mıza yeni meydan kazandırmamızda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen'e çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN